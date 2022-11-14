北京市疫情呈上升趨勢 新增407例本土病例

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（中央社台北14日電）北京市13日新增407例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，北京市政府新聞發言人徐和建形容，該市新增本土病例數持續走高，疫情進展呈現上升態勢，防控工作正處於關鍵時期。

據央視新聞，在14日北京市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作新聞發布會上，徐和建作出上述表示。

徐和建表示，13日北京市新增237例本土確診病例和170例無症狀感染者，其中有48例是從社區篩查中發現的感染者。近期北京市新增本土病例數持續走高，疫情進展呈現上升態勢，社會面病例涉及多區，防控工作正處於關鍵時期。

他表示，要嚴格按照國務院聯防聯控機制「關於進一步優化新冠肺炎疫情防控措施 科學精準做好防控工作的通知」要求，動態調整疫情防控政策，持續優化疫情防控措施，科學精準做好首都疫情防控工作，最大程度保護人民生命安全和身體健康，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。

中國官媒13日報導，新任中央政治局委員、前福建省委書記尹力，接任北京市委書記。

北京日報今天報導，本身是公共衛生專家的尹力在13日北京市召開全市領導幹部會議中表示，要進一步加強和優化防控措施，盡快控制本輪疫情傳播，築牢首都疫情防控屏障。（編輯：陳沛冰/張淑伶）1111114