優化防疫陷混亂 石家莊連花清瘟膠囊缺貨

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（中央社台北15日電）中國政府日前提出優化防疫20條措施後，包括上海及福州等多地調整現行防疫政策，但防疫未完整配套陷入混亂，網傳河北石家莊將「徹底開放」，未來需自求多福，導致連花清瘟膠囊大缺貨。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，14日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共1萬7909例（含確診與無症狀感染者），本土病例單日新增1萬7772例、境外移入137例。

其中新增本土確診1621例，包括廣東586例、北京303例、重慶157例、河南149例、內蒙古84例、四川84例例、等；另本土無症狀感染1萬6151例，主要為廣東5047例、重慶2794例、河南2138例、內蒙古1247例、甘肅819例等。

14日單日新增以廣東5633例及河南2951例（含確診及無症狀感染）居多。

中國近日公布優化防疫20條規定，放寬多項防疫措施，並強調整治層層加碼問題後，多地開始停止或縮小全民核酸檢測範圍；據陸媒不完全統計，包括陜西省鎮坪縣、福建省福州市、江西省廣昌縣、吉林省延吉市、安徽省合肥市及上海市等多地都已積極調整政策，宣布取消或暫不展開區域全員核酸檢測。

但大批中國網友抱怨，很多地方還是要求需出示24小時核酸陰性證明，「因此不能說減就減核酸點呀！ 另應該要一併取消查驗24小時核酸證明」，還有北京市民表示，14日晚上好不容易找到一個核酸點，隊伍卻長達1公里，晚上近9時目測還有上千人在排隊，「真是感謝北京政府」。

中央公布優化防疫20條後防疫反陷入混亂，有網友13日稱，石家莊疑似不再於公共場合查驗核酸證明，「石家莊要成徹底開放的試點城市了，真的放開了，有點害怕，核酸點也要取消了，都自費測了，一天新增快500個，結果幼兒園、小學全部通知開學了，突然放開大家都不敢去。」 河北省當局14日出面澄清優化防控工作絕不是「躺平」、也絕不是所謂的「全面放開」。

另今天石家莊衛健委表示，為方便市民就近核酸檢測，市內各轄區今日已增設部分免費核酸檢測網點，具體數量會隨著實際需要進行調整。

不過，隨時序進入冬季疫情可能升溫，加上大家覺得自求多福下，石家莊出現連花清瘟膠囊大缺貨情況。

中國COVID-19疫情爆發以來，在中國「中西醫並重」的抗疫策略下，以中藥材製成的連花清瘟不斷受到吹捧。 而石家莊市正是連花清瘟生產商以嶺藥業總部所在地，陸媒紅星新聞報導，14日晚間石家莊市區多家藥店工作人員均表示已缺貨。

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石家莊市中山東路新興藥店的工作人員說，來購買的人很多，清瘟膠囊已經斷貨，但顆粒還有貨。而另一家位於石家莊市談南路的藥店工作人員則表示，連花清瘟膠囊與顆粒都賣斷貨了，店里2大箱連花清瘟膠囊，一箱200多盒，一共400多盒，今天一天都賣光了。

衛健委表示，截至14日累計報告確診病例27萬5420例，累計追蹤到密切接觸者922萬9668人，尚在醫學觀察的密切接觸者90萬4540人。（編輯：唐佩君/張淑伶） 1111115