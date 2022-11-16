美國國會指香港受北京控制 港府反駁

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（中央社記者張謙香港16日電）美國國會美中經濟暨安全審查委員會發表「2022年報告」，批評香港的選舉制度和國安法，又指香港「進一步在北京控制之下」，港府反駁並批評報告對香港作出惡意詆毀和政治攻擊。

海外媒體報導，相關委員會發表年報，在涉及香港部分，它形容香港變得越來越孤立，並「進一步在北京控制之下」。

報告又指北京「欽點」行政長官，以及「安插」愛國者進入立法會；在大陸的影響下，港人各方面的生活都出現重大變化，並令更多港人移民。

報告指香港的司法制度變得愈來愈近似大陸，令公民社會、媒體以至外國商界都受到威脅。

港府昨晚深夜回應報告指出，香港是中國不可分離的部分，促請美國遵從國際法和國際關係的基本準則，立即停止干涉香港事務。

港府表示，經完善的香港選舉制度為全面落實「愛國者治港」原則提供了法律保障，確保政權掌握在愛國者手中是世界通行的政治原則，沒有一個國家或地區的人民會容許政權落入不愛國甚或出賣自己國家的人手中。

對於相關報告批評香港國安法，港府指出，奉公守法的人，包括香港居民、海外旅客及投資者，都不會誤墮法網。

此外，每個國家都會制定維護國家安全法律，這是國際慣例；香港國安法明確規定應當遵循的重要法治原則，包括依照法律定罪處刑等。（編輯：唐佩君）1111116