中國學者：台海緊張難化解 預料還會有更多爆點

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（中央社台北16日電）中共領導人習近平與美國總統拜登14日在印尼面對面會晤，中國學者分析，雙方就台灣議題表明立場，不過台海緊張難化解，可能還會有更多爆點，因民主與共和兩黨針對台灣議題的角力將加劇。

習近平與拜登晤談逾3小時，期間拜登向習近平表明，反對中國對台灣的脅迫性、日益挑釁行為，破壞台海與更廣泛區域和平穩定、危害全球繁榮。

習近平則說：「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線。」

而中國外長王毅則在會後轉述，習近平告訴拜登，如果出現「反分裂國家法」的3種嚴重情況，中國必將依法行事。

2005年中國兩會期間，中國全國人大表決通過「反分裂國家法」，當中第8條：「台獨分裂勢力以任何名義、任何方式造成台灣從中國分裂出去的事實，或者發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變，或者和平統一的可能性完全喪失，國家得採取非和平方式及其他必要措施，捍衛國家主權和領土完整。」

香港「南華早報」（SCMP）今天報導，北京聯合大學台灣研究院兩岸關係研究所所長朱松嶺表示，習近平已表明台灣的重要性，並告訴拜登「絕無妥協空間」，以及跨越紅線將對中美關係造成「顛覆性的」改變。

他說，習近平提及「反分裂國家法」意在正告美國，北京當局將依法解決台灣議題，「這是依據國際間的慣例，而且這也是世界各國都能了解的立場」。

朱松嶺指出：「此舉有助於消弭美國擔憂中國動武，並使各方了解台灣議題的可預測性。」不過他說，台海緊張局勢不易化解，而且美國期中選舉後，將浮現更多的爆點。

就目前美國期中選舉的開票結果，聯邦參議院席次由拜登所屬的民主黨占多數，至於聯邦眾議院則由共和黨主導。

他說：「選舉結果可能兩黨分掌參眾兩院，而共和與民主黨之間因台灣議題的角力將加劇。」同時兩黨對於力挺台灣已形成共識。

中國人民大學國際關係學院教授時殷弘指出，針對台灣，習近平向美方傳達清楚且更強硬的示警，並且雙方再度強調彼此的立場。

不過報導說，自今年8月以來，緊張情勢逐漸趨緩，時殷弘表示：「因美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後引發的高度緊張後，中美兩國似乎更著重於避免雙方的軍事衝突。」

報導指出，不過雙邊的軍事對話依然停擺。

另據美國之音（VOA）報導，智庫美國企業研究所資深研究員庫珀（Zack Cooper）也說，台灣議題將對美中關係帶來嚴峻的挑戰，尤其是在2023年。

他表示，美國聯邦眾院的新議長若是麥卡錫（Kevin McCarthy），因這位共和黨籍的議員曾說成為議長後將訪台，屆時恐再掀風波。

庫珀說，屆時美國將展開總統大選的初選，中國和台灣議題將時常浮現，而2024年初台灣也將舉行大選，因應即將到來的一年，雙方進行更直接的對話是至關重要的。（編輯：曹宇帆/呂佳蓉）1111116