更多編輯台推薦新聞：
地球人突破80億 從台灣流行音樂歌詞看世界人口變化
專題

地球人突破80億 從台灣流行音樂歌詞看世界人口變化

拜習會6重點一次看 談台海、俄烏、北韓與氣候危機
國際

拜習會6重點一次看 談台海、俄烏、北韓與氣候危機

九合一選舉公報這裡查 縣市長、議員候選人政見一次看
政治

九合一選舉公報這裡查 縣市長、議員候選人政見一次看

金馬59整理包》創作幕後、入圍者心路歷程一次看
娛樂

金馬59整理包》創作幕後、入圍者心路歷程一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

中國央行行長與美財長會談 氣氛坦率具建設性

2022/11/16 15:43
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱國強北京16日電）「拜習會」後，美中氣候特使即在埃及展開會談，隨後美國財政部長葉倫與中國人民銀行行長易綱也在G20峇里島峰會舉行會談。易綱與美國官員都形容，雙方的會談坦率且具建設性。

中國人民銀行官網今天稍早公布，易綱在印尼峇里島舉行的20國集團（G20）領導人峰會期間會見葉倫（Janet Yellen），就相關經濟金融問題進行廣泛建設性交流。

美國官員在會後表示，葉倫與易綱在會談中，就美中兩國經濟前景交換意見，並討論全球宏觀經濟和金融發展、能源和大宗商品價格攀高及波動帶來的挑戰。葉倫並期待未來與中方的接觸。

綜合路透社等外媒報導，這名美國官員透露，葉倫與易綱與會談進行了2小時，並形容會談氣氛坦率、具建設性且積極；易綱則表示，他與葉倫的對話廣泛、深入、坦誠且「很具建設性」。不過，雙方都沒有提到會談的更多細節。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

出席G20峇里島峰會的美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平，14日晚間在當地舉行會談，雙方承諾繼續加強溝通，並敲定美國國務卿布林肯（Antony Blinken）2023年初訪問中國。外界認為，這場「拜習會」似乎對陷入緊張的美中關係帶來緩和。

「拜習會」後，美中氣候特使凱瑞（John Kerry）與解振華當地時間15日就在埃及舉行的COP27氣候峰會場邊舉行會談，被視為兩國官方恢復正常往來的指標。（編輯：張淑伶）1111116

葉倫
葉倫與中國央行易綱首度會面 盼美中關係穩定 美國對俄羅斯軍事供應鏈祭制裁 台灣銳元科技在列
易綱
葉倫將和易綱會面 討論全球挑戰和彼此政策計畫 穩房市 中國央行：鼓勵銀行執行保交樓專項借款
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族