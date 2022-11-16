中國央行行長與美財長會談 氣氛坦率具建設性

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（中央社記者邱國強北京16日電）「拜習會」後，美中氣候特使即在埃及展開會談，隨後美國財政部長葉倫與中國人民銀行行長易綱也在G20峇里島峰會舉行會談。易綱與美國官員都形容，雙方的會談坦率且具建設性。

中國人民銀行官網今天稍早公布，易綱在印尼峇里島舉行的20國集團（G20）領導人峰會期間會見葉倫（Janet Yellen），就相關經濟金融問題進行廣泛建設性交流。

美國官員在會後表示，葉倫與易綱在會談中，就美中兩國經濟前景交換意見，並討論全球宏觀經濟和金融發展、能源和大宗商品價格攀高及波動帶來的挑戰。葉倫並期待未來與中方的接觸。

綜合路透社等外媒報導，這名美國官員透露，葉倫與易綱與會談進行了2小時，並形容會談氣氛坦率、具建設性且積極；易綱則表示，他與葉倫的對話廣泛、深入、坦誠且「很具建設性」。不過，雙方都沒有提到會談的更多細節。

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出席G20峇里島峰會的美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平，14日晚間在當地舉行會談，雙方承諾繼續加強溝通，並敲定美國國務卿布林肯（Antony Blinken）2023年初訪問中國。外界認為，這場「拜習會」似乎對陷入緊張的美中關係帶來緩和。

「拜習會」後，美中氣候特使凱瑞（John Kerry）與解振華當地時間15日就在埃及舉行的COP27氣候峰會場邊舉行會談，被視為兩國官方恢復正常往來的指標。（編輯：張淑伶）1111116