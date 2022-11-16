胡潤慈善榜公布 恒大許家印18年來首次未上榜

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北16日電）根據「2022胡潤慈善榜」，京東創辦人劉強東過去一年捐贈約人民幣149億元（下同，約新台幣655.6億元），首次成為中國首善。深陷債務危機的恒大集團創辦人許家印，則是18年來首次未上榜。

綜合九派新聞及科技媒體鞭牛士報導，胡潤研究院16日發布「2022胡潤慈善榜」。2021年4月1日至2022年8月31日期間的現金和股權捐贈，以及有法律效力的承諾捐贈都統計在內。

中國「億級慈善家」人數增加10人，達到49人，創歷史新高。他們過去一年捐贈額都超過1億元，共計捐贈728億元。向教育領域捐贈的人數仍然最多，救災第2，鄉村振興第3。京東劉強東首次成為中國首善。

據榜單內容顯示，排名第1的劉強東主要捐贈方向為社會公益、醫療、教育，捐贈額約149億元。美團創辦人王興以147億元捐贈額位列第2。小米創辦人雷軍以145億元捐贈額位列第3。

這是胡潤研究院連續第19年發布「胡潤慈善榜」，據胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示：「恒大許家印18年來第一次沒有上胡潤慈善榜。在今年胡潤百富榜上，許家印財富比去年減少60%，至300億元。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

根據南方都市報，胡潤研究院8日發布的「2022胡潤百富榜」顯示，共1305名個人財富50億元人民幣以上的企業家上榜，比去年減少了11%（160人），上榜企業家總財富為24.5兆元，比去年下降了18%。

中國房地產業正處於景氣低谷。相關榜單反映這種趨勢。在293名落榜的企業家中，涉足房地產行業的最多，占比14%。碧桂園董事局主席楊惠妍財富比去年下降1100億元，是今年榜單上財富下降最多的企業家。（編輯：張淑伶/呂佳蓉）1111116