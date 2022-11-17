全民核酸鍛鍊科技 河南新鄉首設300台自助檢測機

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（中央社記者邱國強北京17日電）中國實施優化防疫20條後，河南省新鄉市牧野區15日起設置300台核酸檢測自助採樣機，由民眾在機具前自行用棉籤插入口腔檢測，標榜30秒可完成，號稱可告別排長隊檢測的麻煩。

但中國網友對這套自助核酸檢測儀器卻有不同評價。有人表示，這套儀器若能有效運作，是可省掉雇用「大白」（著白色防護衣的防疫人員）的人力開銷；但更多人質疑，目前人工核酸檢測即使包括登記證件，也只需10至15秒即可完整，新鄉這套儀器最快也要30秒，且初期一定有許多人不熟悉操作，反而更費時。

澎湃新聞報導，由新鄉市在全國首創的300台咽拭子（口腔喉嚨採樣）自助採樣設備，15日在牧野區的社區居委會辦公室、商場、企業、超市、學校等人員密集場所投入使用，外觀類似筆記型電腦，一旁放置酒精、棉籤及核酸試管等物品。

報導描述，民眾操作時，需先從手機調出核酸檢測預約碼，在儀器前掃描聽到聲音後，以酒精消毒手部，再取出棉籤，對着儀器張開嘴，並將棉籤伸進口腔內左右摩擦。當設備發出「檢測通過」提示音後，再將棉籤放進試管內，再折斷棉籤頭，即完成採樣程序。

根據報導，有操作過的民眾反映，在這套儀品前做核酸檢測不能離鏡頭太近，頭要稍微後仰，把棉籤在口腔內從左至右慢慢滑動即可，最快30秒可完成。

由於部分居民並不十分熟悉這套儀器的採樣流程，牧野區目前在每台自助採樣設備前配備1名輔助人員，現場指導民眾如何自助採樣。

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報導引述新鄉市官方說法指出，這套自助採樣設備是由新鄉市自行研發製造並取得專利。新鄉市防疫指揮部核酸檢測組長程棟表示，下一步根據各區縣對自助採樣設備上報的需求量，增加設置數量，讓更多民眾在小區樓下、單位旁邊就近自助核酸檢測。

新鄉市官方說，這套儀器是新鄉市常態化疫情防控工作的「創新體系、創新模式、創新舉措」，助推全市防疫從「人防」轉變到「技防」，為全市常態化疫情防控注入了「數位力量」。（編輯：唐佩君）1111117