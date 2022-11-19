「國殤之柱」滯港 創作者指與港大交涉至今無果

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（中央社台北19日電）香港大學去年底移走屹立於校內20多年的「國殤之柱」。創作雕塑的丹麥藝術家高志活昨天說，已找到船舶與吊運公司要將雕像運走，連月來與校方交涉，但至今無果，連「國殤之柱」下落都未明。

香港國安法頒布後，香港大學去年底以雕塑老化及有刑事法律風險為由移除「國殤之柱」。

據香港01與明報等港媒報導，「國殤之柱」遭到拆件移離港大已近一年，高志活所委託的律師連月來多次聯絡校方，起初不獲回覆，其後才獲通知校方法律代表正在休假。最新得到港大法律代表的回覆，稱校方未就雕塑移離計劃作出任何指示。

高志活（Jens Galschiøt）表示，他質疑當局故意阻饒是擔心「國殤之柱」在外地展出，會不斷提醒世人六四事件與反修例運動。

他也懷疑在港大移除「國殤之柱」的過程中，有對雕像造成損害，他自己曾經要求由他和團隊移除，也說明雕像脆弱，但校方未曾聯繫他，讓他感到沮喪。

報導指出，高志活認為，校方明知雕像是他的財產，應由他處理，而非將其放置在香港某處的貨櫃中。

他也說，「國殤之柱」象徵言論自由，如今中國將這個象徵鎖在貨櫃中，也賦予了新的象徵意義，反映當局禁止表達自由。

明報報導，香港大學發言人回覆，港大校委會去年基於法律及安全風險考慮，議決移走名為「國殤之柱」雕像後，大學有按照合法合情合理原則，跟進善後。（編輯：呂佳蓉/周慧盈）1111119