中國經濟趨緩財政壓力大 多省市調降收入目標

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（中央社台北20日電）中國經濟不振不只影響民眾生活，政府的財政也大幅衰退。年關將至，不少地方政府都傳出持續下修今年的收入目標，調降的目標金額從人民幣數億到數十億不等。

受到疫情封控、房地產監管等政策影響，中國今年經濟疲軟態勢持續，即便官方接連祭出振興措施試圖保經濟，然而諸多的政策反而增加地方政府的負擔，使財政收入大減，因此不得不持續調降今年的收入目標。

據第一財經報導，臨近年末，為了達成財政收支平衡，不少地方政府正緊鑼密鼓調整今年的預算收入目標。

報導分析，今年疫情對於中國整體的衝擊遠超預期，加上對房地產市場監管造成的動盪，使得經濟趨緩的壓力較大；另一方面，實施規模超過人民幣3兆元（約新台幣13.1兆元）的退稅、減稅與緩稅政策也對地方財政收入造成明顯衝擊。總體來看，不少地方政府難以完成年初設定的預算目標。

據中國財政部最新資料顯示，今年前10個月，全國地方一般公共預算收入約9.3兆元，年減約3.6%。地方政府性基金預算收入約4.9兆元，比去年同期下降24.3%。

報導提及，地方政府收入目標下調1、2億元的情形還算普遍，貴州省遵義市、銅仁市、雲南省紅河州以及浙江省永康市等地方，預算收入目標均下修至少10億元。

根據遵義市近日發布的預算調整方案說明，因受大規模減稅降費政策、新冠疫情、自然災害、社保基金政策調整等因素影響，預算收支等預計出現較大變化。全市一般公共預算收入調整為254.69億元，和年初預期目標278.34億元相比，調減23.65億元。

永康市調降地方一般公共預算與政府性基金收入約32.8億元、紅河州調降14.5億元、銅仁市擬調降約10億元。

報導提及，地方政府調降收入目標，若無法拓寬其他收入的管道，財政缺口變大時就需要刪減支出，進而達到收支平衡，因此可能排擠其他的預算。（編輯：吳柏緯/陳沛冰）1111120