北京疫情快速升溫 全市餐飲禁內用學校網路上課

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中國疫情升溫，北京昨天感染人數突破千人大關，全市餐飲業已被下令禁止內用，商場及百貨公司紛紛關閉或縮短營業時間。圖為東城區的新世界百貨，關門時間已自晚間10時大幅提前到7時。中央社記者邱國強北京攝 111年11月22日

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（中央社記者邱國強北京22日電）中國疫情升溫，北京昨天感染人數突破千人大關，全市餐飲業已被下令禁止內用，中小學改採網路授課。疫情核心朝陽區更宣布無關民生的服務業全部停業，山雨欲來的氣氛滿布全城。

據官方統計，北京全市21日共新增274例本土確診病例及1164例本土無症狀感染者，合計超過1400人感染，創下本波疫情新高。其中，207名感染者屬於「社會面」篩查人員，也就是並非處於隔離狀態而被查出的感染者。

由於北京20、21日接連通報死亡病例共3例，且都屬全國獨例，也創下5月下旬以來的頭3例，使得北京市的疫情雖非中國最高，但受關注的程度不亞於感染人數名列前茅的廣州、重慶、鄭州等地。

在這一情況下，北京由朝陽區帶頭、其餘各行政區自19日傍晚起紛紛以口頭或內部傳達方式，下令全區各餐飲業者一律禁止堂食（內用），而未透過官方公布。不少民眾到了餐廳及咖啡廳門口才被告知無法內用，但上網又查不到正式公告，抱怨不已。

其中，朝陽區由於感染病例居高不下，官方21日正式宣布全區「與民生保障無關」的服務業全部暫停；「與防疫無關」的裝修工程及搬家一律暫停；所有園區的底商（1樓商鋪）、商業綜合體（商場）除餐飲、超商等民生保障業態外，全部暫停營業。

在這一情況下，朝陽全區的各大百貨公司、商場及普通店鋪，除超商、賣場外幾乎全面停業。區政府更私下要求轄內企業改為遠距上班，甚至派員上門要求辦公室員工立即返家。還有民眾反映，自己的電腦出現故障，但因區內連電腦維修店都告關門，只能大老遠跨區找店家維修。

至於其他行政區，像是市中心的東城、西城區及城郊的海淀、豐台等區，百貨公司紛紛自19日起提前在晚上7時打烊，部分餐廳及咖啡廳索性暫停營業。

此外，北京市官方同樣使用私下通知但不正式宣布的方式，要求全市各區的中小學生自21日起停止到校一週，一律改為網路授課，造成不少必須進辦公室上班的家長困擾，臨時決定請假或也改為遠距上班，以便在家陪伴兒女。

在這種情況下，北京市自20日即週日起到今天，路上人車大幅減少。即使是尖峰時間一向人潮洶湧的地鐵，今早也是一片空蕩，幾乎重演2021年新發地疫情的景象。

此外，像是東城、西城等區的部分核酸檢測點，21日起突然被裁撤或調整位置，或是宣布暫停檢測數天，導致不少民眾臨時要做核酸檢測，卻遍尋不著檢測點，抱怨不已。

快速上升的疫情為北京民眾帶來極大不便，一些人擔心北京有可能走上全城封控一途，這幾天紛紛前往商場採購日用品及食物，造成一波搶購潮。（編輯：陳沛冰）1111122

中國疫情升溫，北京昨天感染人數突破千人大關，全市餐飲業已被下令禁止內用，中小學改採網路授課，山雨欲來的氣氛滿布全城。圖為22日早上尖峰時間的北京地鐵4號線，車廂內人數寥落，與以往擁擠的景象有天壤之別。中央社記者邱國強北京攝 111年11月22日