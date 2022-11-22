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回應共同富裕？京東高管減薪設百億員工住房基金

2022/11/22 15:26
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（中央社台北22日電）中共總書記習近平在中共20大報告首次提及「規範財富積累機制」，京東創始人劉強東公布，明年起集團高管減薪最多20%，出資約人民幣100億元（約新台幣435億元）設立員工住房基金。

澎湃新聞今天報導，從京東內部人士獲悉，劉強東今天發布全員信，決定自2023年1月1日起，京東集團副總監以上等高級管理人員，現金薪酬全部降低10%至20%不等，職位越高降薪越多。

劉強東表示，要對員工和高管待遇進行「一升一降」，針對新併入的德邦快遞，要逐步把德邦外包員工轉化為自己的員工，確保每個德邦員工都能「老有所養，病有所醫」。

劉強東表示，集團拿出人民幣（下同）100億元，為包括全體德邦在內所有集團基層員工設立「住房保障基金」，希望為工作滿5年以上全體員工，包括每一個快遞和客服員工實現購房願望，並指這是循環無息貸款基金，意味著未來10年，集團累積投入總額高達數百億元。

劉強東又表示，他本人再捐款1億元，京東集團及各個業務集團也會拿出一定比例的現金，大幅擴充「員工子女救助基金」的規模。

中共總書記習近平在中共20大報告中首次提及「規範財富積累機制」，並強調要「調節過高收入，取締非法收入」，引起外界熱議是否要向富人「開刀」。

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其後中共中央舉行記者會介紹20大報告，提到「共同富裕」是中國式現代化特徵，不是平均主義、劫富濟貧，強調是鼓勵一部分地區、一部分人先富起來，鼓勵先富帶後富，目的就是要實現共同富裕。

報導表示，京東18日發布截至9月30日的3個月未經審計財務業績。財報顯示，第3季度京東集團淨收入為2435億元，年增11.4%。歸屬於普通股股東的淨利潤為60億元，去年同期為淨虧損28億元；非美國通用會計準則下歸屬於普通股股東的淨利潤為100億元，去年同期為50億元，年增100%。（編輯：陳沛冰/唐佩君）1111122

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