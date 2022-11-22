疫情升溫 北京提高核酸檢測頻率至48小時

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（中央社記者邱國強北京22日電）鑑於疫情升溫，北京市今天宣布，全市24日起凡進入黨政機關、公營企業、辦公樓、商場、餐飲、旅店及大眾運輸等公共場所，一律查驗48小時核酸陰性證明，較先前的72小時更嚴。

北京市政府同時公布，今天凌晨0時至下午3時，全市新增COVID-19本土感染634例，其中確診病例144例，無症狀感染者490例，創下北京本波疫情同一時段新高。而這634例中，有135例來自社會面篩查人員（非隔離人員）。

北京日報報導，北京市政府22日下午召開例行防疫記者會，北京市政府新聞辦主任兼發言人徐和建在會中作上述宣布。

根據新規定，24日起進入北京全市黨政機關、企事業單位及其他社會單位、商務樓宇、商場超市、賓館酒店、餐飲飯店、景區景點等公共場所，乘坐公共交通工具，都須查驗48小時內核酸檢測陰性證明。

相較先前規定，除乘坐大眾運輸工具須查驗48小時核酸檢測陰性證明外，進入其他公共場所查驗的是72小時核酸檢測陰性證明。

北京市21日新增274例本土確診病例及1164例本土無症狀感染者，合計超過1400人感染，創下本波疫情新高。其中，207名感染者屬於非隔離人員。此外，北京市20、21日接連通報死亡病例共3例，均屬全國獨例。

這使得北京的疫情雖非中國最嚴重，但受關注的程度不亞於感染人數名列前茅的廣州、重慶、鄭州等地。（編輯：楊昇儒）1111122