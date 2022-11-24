北京感染者續創新高 社區紛要求住戶勿外出

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（中央社記者邱國強北京24日電）北京疫情再升溫，全市昨天新增1648例本土感染病例續創新高。越來越多的社區居委會為此要求住戶不要離開小區；而越來越多的非社區核酸檢測點被關閉，使民眾必須在社區內受檢。

北京市衛健委今天公布，全市23日全天共新增509例本土確診病例和1139例無症狀感染者，共計1648人染疫，並有1人死亡，染疫人數再創這波本土疫情以來新高，且連續第3天突破千例大關，在中國境內僅次於廣東省及重慶市。其中，328例來自「社會面篩查人員」（即非隔離人員）。

因應染疫人數不斷上升，北京市政府發言人徐和建23日傍晚宣布，位在順義區的新國展輕症方艙醫院正式投入使用，標榜可提高收治工作品質效能，提供患者生活保障和診療。據北京市官方先前資料，新國展方艙醫院整體規劃的最大容量達1萬人。

疫情持續增溫，北京市23日有越來越多的社區居委會在轄區內沒有染疫者的情況下張貼告示，要求民眾「非必要不出小區」，並管制除快遞、送餐、送水外的所有外人進入小區。其中，由於不少人開始囤積桶裝飲用水，導致水站無法及時回收空桶，連帶造成無法及時送水。

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北京市民的搶菜行動也隨著疫情增溫而積極。有民眾反映，超市今早開門後，菜架上的蔬果不到1小時便告銷售一空。而23日中午網購的蔬果直到晚間近9時才送到，而昨晚網購的蔬果直到今天中午仍未送到。

至於被戲稱為「續命字」關鍵的核酸檢測，為配合優化防疫20條及避免人群排隊引發感染，北京市內原本密布的街邊核酸檢測站被陸續關閉。今天更明顯關閉一大批，被社區內臨時新設的檢測站取代。但不少民眾抱怨，社區內的檢測站開放時間不合理，甚至只在下午1至3時開放，根本與民眾作息脫節。（編輯：吳柏緯）1111124