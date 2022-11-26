更多編輯台推薦新聞：
九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看
政治

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看

統一發票111年9-10月千萬獎號碼：11174120
生活

統一發票111年9-10月千萬獎號碼：11174120

18歲公民權修憲複決是什麼？投票規定、通過門檻與影響一次看
政治

18歲公民權修憲複決是什麼？投票規定、通過門檻與影響一次看

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

新華社：廣東疫情3年來最嚴峻 防控全鏈條提速

2022/11/26 16:36
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北26日電）中共20大後中國本土COVID-19疫情趨嚴，其中廣東已累計報告本土感染者逾11萬例，省會廣州連續多天日增約8000例。官媒新華社今天說，廣東正面臨3年來最嚴峻、最複雜的疫情防控形勢。

面對3年來最嚴重複雜疫情，報導指出，疫情防控全鏈條各環節全面提速，特別是廣州市海珠區疫情上升勢頭得到初步遏制，但廣州疫情仍在高位波動。

與此同時，廣東其他地市的疫情呈現多點散發態勢，外地輸入和境外輸入病例情況仍持續發生，來自全省10餘個地市的8000多名醫護人員進駐支援廣州，各地迅速啟用儲備隔離酒店。

報導指出，疫情快速實現社會面清零的重要保障之一就是要有足夠的方艙醫院和隔離場所。

廣州市衞生健康委表示，當地目前已啟用19個方艙醫院，指定28家三級綜合醫院以「院包館」形式接管方艙醫院，實施分類救治。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

廣州市是中國本輪疫情重災區之一，近來盛傳封城，雖然官方否認，但市內多區包括海珠、天河、番禺、南沙都進一步強化社會面防控措施，例如海珠區西部非管控區今天起要求市民非必要不外出。

據「廣州海珠發布」微信公眾號，海珠區疫情防控指揮部辦公室今天通告指近3日西部非管控區疫情呈上升趨勢，決定自今天上午10時起強化西部非管控區的社會面疫情防控措施。（編輯：周慧盈/陳沛冰）1111126

#廣東
#廣州
#新華社
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族