廣州海珠試行「閉環泡泡」 推進復工復產

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（中央社台北29日電）廣州市政府新聞辦公室昨天召開疫情防控記者會，廣州市海珠區副區長蘇明慶表示，海珠區將試行「閉環泡泡」的方式，推進中部管控區域內非高風險區企業復工復產。

廣州市COVID-19疫情10月底開始升溫，其中海珠區為重災區，當地本月5日零時全域管控以來，已5次延長強化社會面管控。

香港星島日報網今天報導，上述區域企業28日起可憑「集體碼」申請復工閉環生產。員工通過「白名單」證明進入「閉環泡泡」工作。工作期間「白名單」員工須按固定區域、固定工作路線、固定工作班組人員工作，避免人員交叉和聚集。

蘇明慶提醒，當前海珠區疫情形勢依然嚴峻複雜，全區現存高風險區456個、低風險區17個，呈現重點片區聚集、周圍多點散發的特點，原管控區西側、南側以及相鄰區域社會面個案逐漸增多，防控工作還不能有絲毫鬆懈。

據表示，海珠區正組織各重點片區內市民群眾展開「無疫社區」、「無疫網格」創建，有序進行人員疏解。

在流程方面，符合條件的群眾可向網格員申請報名、簽訂健康監測承諾書，核實信息登記後，展開3天的健康管理。連續3天核酸陰性後，可疏解離開。

在服務保障方面，通過包車、大巴、高鐵閉環轉接等方式組織疏解。昨天已有10輛大巴從大塘片區出發，接載市民安全返鄉，目前已累計疏解1555人。

中國政府的清零政策重傷經濟、引起國際關切之際，新疆烏魯木齊近日一場火災因封控措施導致10人罹難後，包括北京、上海等多地出現民眾手持白紙的反對封控抗議活動。

有消息指出，官方已著手針對這些六四事件後罕見的抗爭展開「拆彈」，其中包括鬆綁嚴苛的防疫措施。（編輯：周慧盈/曹宇帆）1111129