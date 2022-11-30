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中共落馬高官今年已31人 已超過去年總數

2022/11/30 14:43
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（中央社台北30日電）綜合中國澎湃新聞與南方都市報等媒體27日報導，今年截至目前為止，中共31位副部級以上高官因腐敗而落馬，這個數字已超過去年總和，其中6人是中共20大落幕後經查貪腐屬實而被開革。

報導說，6個在20大之後落馬的高官分別是，貴州省政協副主席、黨組副書記周建琨，中國人民銀行黨委委員、副行長范一飛，應急管理部消防救援局黨委委員、副局長張福生。

還有遼寧省瀋陽市人大常委會主任付忠偉，西藏自治區人大常委會副主任紀國剛，以及吉林省政協原副主席張曉霈，他們都因違法違紀，遭到中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

至於去年落馬的高官共有25人，省部級19人，包括正部級2人，副部級17人，2021年被查處的兩個正部級官員，分別是貴州省政協前主席王富玉和前司法部長傅政華，前者已退休，後者於在任期間黯然下台。

金融反腐也是2021年中國反腐的重點，共查處兩名「金融虎」官員，首先是2021年7月30日，原中國銀行業監督管理委員會黨委委員、副主席蔡鄂生涉嫌嚴重違紀違法被查。

蔡鄂生被查一個多月後，2021年9月9日，當時的國家開發銀行副行長何興祥被查。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1111130

#蔡鄂生
#中共
#貴州省政協
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