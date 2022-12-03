白紙運動後 深圳市跟進放寬防疫措施

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（中央社台北3日電）中共封控清零的防疫措施惹民怨沸騰，中國各主要城市如首都北京市與廣州市等陸續放寬防疫措施，而深圳市也跟進宣布，進出地鐵與室外景點，無須再出示核酸檢測證明。

中國衛健委官網今天上午通報，2日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例3988例，境外輸入55例，本土3933例中，廣東1666例，北京703例，重慶205例等。

新增無症狀感染者2萬9085例，境外輸入191例，本土2萬8894例中，重慶5640例，廣東5053例，山西3191例，北京2610例，四川988例，雲南955例，陝西878例，山東725例，新疆719例，廣西697例，青海600例等。

統計2日新增病例3萬3073例，本土佔3萬2827例，相較於近期曾數日徘徊逾3萬8000例甚至破4萬的高點，並且通報數起新增死亡病例，當前中國的日增染疫數呈漸降趨勢。

總計截至2日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例3萬9358例（其中重症病例108例），累計死亡病例5233例，累計報告確診病例33萬1952例；尚在醫學觀察的無症狀感染者39萬5916例（境外輸入1766例）。

雖然當前新增病例仍集中在重災區如北京市、重慶市、廣東省等地，但經過「白紙運動」的反封控抗爭，中國各大城市已陸續調整原本趨嚴的防疫措施，像是深圳市宣布，進出地鐵與室外景點無須出示核酸檢測證明。

據香港網路媒體01今天報導，深圳市市場監管局發布通告，即日起調整農貿市場、藥店防控措施，進入農貿市場須掃場所碼，查驗72小時核酸陰性證明；進入藥店須掃場所碼，查驗健康碼綠碼，不再查驗核酸檢測證明。

市交通運輸局亦發通告，即日起優化調整乘坐市內交通工具疫情防控措施，乘坐巴士、地鐵、計程車、網約車等市內交通工具，掃場所碼、查驗健康碼綠碼，不再查驗核酸檢測證明。

另外，深圳市城市管理和綜合執法局和深圳市文化廣電旅遊體育局亦通告，即日起進入公園、植物園的防控措施及進入室外旅遊景點的防控措施，皆優化調整為掃場所碼、查驗健康碼綠碼，不再查驗核酸檢測證明。

而此前北京市與廣州市的若干社區，則是允許染疫的孕婦與嬰幼兒居家隔離，可說是明顯不同於過去的「一人陽性、全棟轉運」。（編輯：曹宇帆/呂佳蓉）1111203