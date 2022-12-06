人行降準落地 市場關注貨幣政策力度是否加大

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（中央社台北6日電）中國人民銀行（央行）降準0.25個百分點5日正式落地，共計釋放長期資金約人民幣5000億元。市場關注貨幣政策是否會進一步加大實施力度，緊接着會否降息。

人行昨天正式降低金融機構存款準備金率0.25個百分點，這是年內人行第2次降準，共釋放長期資金約5000億元（約新台幣2兆2000億元），下調後，金融機構加權平均存款準備金率約為7.8%。

人行表示，這次降準一方面可保持市場流動性合理充裕，保持貨幣信貸總量合理增長，加大對實體經濟的支持力度，同時將增加金融機構長期穩定的資金來源。降準可降低金融機構資金成本每年約56億元，透過金融機構傳導後，可促進降低實體經濟綜合融資成本。

香港經濟日報今天在報導中引述市場分析表示，短期內政策利率下調的可能性較小。本輪COVID-19疫情對生產、物流、消費、投資等經濟活動的擾動效應有所弱化，這會在一定程度上減輕第4季的經濟下行壓力。短期內下調中期借貸便利（MLF）利率的必要性不大；而未來降息能否落地，主要取決於今年底至明年初的經濟運行狀況。

至於政策利率下調的時間窗口，分析指可能出現在明年第2季。MLF利率調整牽一髮而動全身，需綜合考慮內外部約束。預計明年第2季前後海內外經濟「增長差」逐步逆轉，國際資本流動形勢趨於緩和，此時降息空間逐步打開。

對於本次降準是否會帶動12月貸款市場報價利率（LPR）下行，市場觀點存在一定分化。

有分析認為，在當前商業銀行淨息差處於歷史低位的背景下，56億元的成本調降或不足以支撐LPR的調降。在不降息的情況下，12月LPR能順勢調降的概率相對較低。

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另有分析說，本次降準落地後，12月5年期以上LPR下調的概率大幅上升。考慮到本次降準降低了金融機構資金成本，疊加9月以來商業銀行啟動的新一輪存款利率下調的因素，即使MLF利率在12月保持穩定，5年期以上LPR下調幾乎已成定局。

分析說，去年12月和今年4月降準後，LPR都在MLF利率保持穩定的背景下實施了下調。年底前，1年期LPR則有望保持穩定。（編輯：周慧盈/張淑伶）1111206