上海密接者隔離減為5天 入境是否比照受關注

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（中央社記者李雅雯上海7日電）上海市疫情防控工作領導小組辦公室今晚公布優化調整疫情防控相關措施，符合居家隔離條件密切接觸者的隔離天數縮減為5天；入境中國的隔離天數是否也會縮減，備受外界關注。

中國國務院聯防聯控機制今天下午公布優化防疫新10條，上海市疫情防控工作領導小組辦公室跟進發布「進一步優化調整疫情防控的相關措施」，新制將由8日零時起實施。

上海市政府官方帳號「上海發布」公布相關內容。新制優化調整密切接觸者隔離管理方式，符合居家隔離條件的密切接觸者，將由「5天集中隔離醫學觀察+3天居家隔離醫學觀察」調整為「5天居家隔離醫學觀察」，也可自願選擇集中隔離。

對於目前正在集中隔離的密切接觸者，符合居家隔離條件者，可以透過「點對點」閉環管理返回居住地，實施後續居家隔離醫學觀察。在上海市不具備居家隔離條件者，實施集中隔離。

上海市取消來滬返滬人員抵滬前需要填報相關訊息以及和所在居村委、單位報告的要求。來滬返滬人員抵滬後不再實施「落地檢」、「3天3檢」和「第5天進行1次核酸檢測」。

來滬返滬人員抵滬不滿5天者，其 「隨申碼」、「場所碼」等展示頁面不再顯示「來滬返滬不滿5天」標記提示，不再限制其進入相關公共場所。

對於入境隔離措施何時放寬，中國國家衛健委發言人米鋒今天表示，將會依法依規逐步推進、加快推進。

國務院聯防聯控機制明天將繼續召開記者會，在上海市疫情防控工作領導小組辦公室允許符合居家隔離條件的密切接觸者隔離天數縮為5天後，外界也關注明天的記者會是否會釋出入境隔離措施放寬等訊息。（編輯：張淑伶）1111207