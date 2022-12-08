中國發布快篩方案 陽性須通報輕症居家治療

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大規模核酸檢測正在中國退場，換抗原檢測（快篩）走入日常生活。圖為北京市某社區居委會近日供民眾限量免費索取的快篩試劑。（中央社檔案照片）

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（中央社台北8日電）大規模核酸檢測正在中國退場，換抗原檢測（快篩）走入日常生活。官方今天發布有關COVID-19的快篩應用方案，多數由民眾自購試劑，陽性者須向基層醫療衛生機構報告，輕症者居家隔離治療。

根據中國國家衛健委網站，國務院聯防聯控機制印發「新冠病毒抗原檢測應用方案」。

方案指出，快篩的適用對象有3類：自主檢測需求人員、人員密集場所的人員、老年人。

地級市/區縣，要按照轄區老年人數量及每週抗原檢測頻次，免費為老年人發放抗原檢測試劑。其餘由受檢者自行購買，或由場所機構發放。老年人應當每週2次抗原檢測，也可以隨時自主檢測。

一旦快篩陽性，要向所在地基層醫療衛生機構報告。沒有症狀或症狀輕微時，居家隔離治療，按照居家隔離治療人員用藥指引，選擇適宜的藥物治療。症狀加重時，由轄區基層醫療衛生機構及時協助前往醫療衛生機構發燒門診就診。

方案還提及快篩試劑的供應與儲備，並特別要求掌握老年人的風險處置。

中國將以基層醫療衛生機構為單位來儲備，每家基層醫療衛生機構按照服務人口總數的15-20%儲備抗原檢測試劑。地級市/區縣政府要按照轄區老年人數量和檢測頻次，老年人所屬社區/養老機構，配備一定量的抗原檢測試劑，儲備適量抗原檢測試劑。

此外，工業和信息化部門要組織抗原檢測試劑生產企業提高產能，根據市場需求情況提高產量，確保滿足需求。

按照方案，各省衛生健康部門還將透過開發app（應用程式）、完善訊息系統功能等方式，讓各類人員報告抗原檢測結果。（編輯：張淑伶/周慧盈）1111208