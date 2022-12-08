中國防疫急轉彎 上海密集核酸檢測者反變多

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中國鬆綁防疫政策，相關措施急轉彎，上海民眾說，密集地採樣核酸檢測的人變多，常態化核酸檢測站經常排隊。圖為7日上海常態化核酸檢測小亭前有民眾排隊等待採樣。中央社記者李雅雯上海攝 111年12月7日

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（中央社記者李雅雯上海8日電）中國鬆綁COVID-19防疫政策，相關措施急轉彎，上海民眾認為，政策驟然調整，很多人心態尚未調適好，因想要知道自己是否健康的心理壓力，密集核酸檢測的人反而變多了。

中國官方放寬COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫政策，多個城市宣布進入部分公共場所不再要求出示核酸檢測陰性證明，官方宣傳也從「動態清零不動搖」轉為病毒致病力降低、輕症多休息等。

一名在滬研究機構工作人員告訴中央社，他認為，官方這波防疫鬆綁與「白紙運動」有關，防疫3年將過多資源押在清零政策上，構成社會巨大負擔，社會運作、經濟發展都有問題，嚴苛封控也讓人民受不了，北京確實需要調整防疫方式。

他表示，病毒變異株Omicron造成輕症或無症狀感染者為多數，有背景條件去放寬防疫措施；另外地方財政支出也難以承受，刪減核酸檢測採樣站應該有部分也是為了讓防疫支出下降。

他觀察，身邊的人對於疫情仍有些「怕怕的」，擔心染疫風險，已經都在彼此提醒，「少出門」、「叫外賣」、「沒必要的聚會不要去」。

他說，官方取消部分公共場所出示核酸檢測陰性證明要求，不過密集地採樣核酸檢測的人變多了，常態化核酸檢測站經常排隊，「有人排了2小時」，很多人是由於心理壓力，想要知道自己是否健康，所以密集地去做採樣，尤其目前在滬執行核酸檢測是免費的；另一方面也有工作要求、檢測站減少等因素。

一名在滬從事科技業工作人士表示，工作場所仍然要求核酸檢測陰性證明，不過頻率較過往減少50%，加上進入餐廳、酒吧仍必須持有48小時核酸檢測陰性證明，目前生活仍是綁著核酸檢測。（編輯：唐佩君）1111208