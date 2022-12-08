中國防疫鬆綁 民眾搶藥囤口罩憂冬季感染潮

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中國7日公布防疫「新10條」，大幅放寬檢疫規定，在冬季染疫人數恐大增的擔憂下，各地掀囤藥、囤口罩潮。圖為7日北京一家藥局工作人員正在整理藥品。（中新社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北8日電）中國7日公布防疫「新10條」，大幅放寬檢疫規定，中國專家表示可能9成的人會感染，另國外示警冬季恐有百萬人病亡，大批民眾搶囤藥、囤口罩，民眾生活也從出門難變成「搶藥難」。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，7日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共2萬1439例（含確診與無症狀感染者），本土新增病例2萬1165例，境外移入則有274例。

其中新增本土確診4031例，包括廣東1437例、北京1168例、貴州212例、河南161例、重慶155例等；另本土無症狀感染1萬7134例，主要為重慶3006例、廣東2713例、北京2194例、山西1109例、黑龍江869例等。

7日中國新增本土疫情（含確診與無症狀感染者）以廣東4150例、北京3362例及重慶3161例居多。

中國官方7日公布新的優化防疫新10條措施，包括無症狀感染者與輕型病例可採居家隔離，減少核酸檢測的頻率與範圍，除醫療機構等，不要求提供核酸檢測陰性證明，也不再對跨地區流動人員查驗核酸檢測陰性證明和健康碼，不再展開落地檢。

中國逐步鬆綁疫情防控措施之際，中國官方專家馮子健6日對疫情發展形勢做出判斷時說，不論疫情防控政策如何調整，最終中國可能80%至90%的人都會經歷感染Omicron病毒株。

另英國金融時報7日報導，中國中央大逆轉取消封控、大規模檢測，恐將引發冬季感染潮，尤其農曆新年期間大規模人群移動可能成為超級傳播事件。根據疫情期間為各國政府提供模型的顧問業者Wigram Capital Advisor，中國若繼續取消嚴格封控措施，在未來的冬季月分，恐怕會有100萬人死於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。

中國政府數天前已開放購買退燒與抗病毒藥物無須再實名登記，之後再公布「新10條」，在染疫人數恐大增的擔憂下，各地掀囤藥、囤口罩潮，街上再度出現長龍，但這次不是為排核酸檢測，而是為買藥。

據中國新聞周刊， 近日多款感冒鎮痛藥物銷量激增，不少網友反映「搶藥難」，北京多家藥店的連花清瘟等藥品均賣到斷貨，有藥店表示前兩天感冒藥就已售罄。

中國新聞周刊查詢相關網路平台發現，不少熱門藥物顯示已賣光，雖時不時會有補貨上架，但部分藥品處於預售階段，發貨時間較長。

有網友表示，現在的生活從出門變成搶藥難，「大家都在搶感冒退燒藥」，不少人也在網上秀出囤了多少藥。

此外有網友說，身在外地的父母想買中藥「連花清瘟」才發現竟斷貨，覺得恐慌趕快轉囤N95口罩，但發現網路電商平台供應也呈現緊張狀態。

中共「人民日報」今天刊載中國國家重大公共衛生事件醫學中心副主任杜光表示，民眾不必恐慌性大量囤藥，目前沒有應對新型冠狀病毒的特效藥，居民可購買針對感染症狀（如發燒、喉嚨痛等）的中成藥和西藥，以備不時之需。

另北京市衛健委今天發布「新型冠狀病毒陽性感染者居家康復專家指引」，其中指陽性感染者居家康復期間除嚴格做到不外出，謝絕一切探訪，各居室每日至少進行一次房間濕式清掃，但有網友說，「都發燒不舒服了，誰還有勁每天一次房間濕式清掃」。（編輯：唐佩君/周慧盈）1111208