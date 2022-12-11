江澤民逝世 骨灰撒入長江入海口

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（中央社記者李雅雯上海11日電）前中國國家主席江澤民日前逝世，在其妻王冶坪、中共中央政治局常委蔡奇等人陪同下，江澤民的骨灰今天中午於長江入海口撒入大海。

新華社11日下午6時許發布消息，「遵照江澤民同志及其親屬的意願，敬愛的江澤民同志的骨灰11日在長江入海口撒入大海」。

報導稱，江澤民是「徹底的唯物主義者。他生前留下意願，自己的骨灰撒在長江和大海。」而在25年前，中共第2代領導人鄧小平1997年逝世後，骨灰也是按照其生前遺願撒入大海，當時報導也稱「鄧小平同志是徹底的唯物主義者」。

報導指出，中南海11日上午降半旗表示哀悼；來福堂裡白色幕布懸掛江澤民的遺像，遺像下方為覆蓋黨旗的骨灰盒。上午8時10分，蔡奇和治喪委員會辦公室成員與江的親屬們向遺像行三鞠躬禮，後由親屬捧著遺像、骨灰盒和花圈走出來福堂。

靈車駛出中南海時，在中南海工作的幹部職工於道路兩側送別。靈車駛入西郊機場，空軍官兵列隊脫帽、目送載護骨灰盒的專機起飛；專機在北京上空繞飛一周，作為告別。

專機在上午11時5分抵達上海虹橋機場，後由靈車載護骨灰盒前往吳淞軍港碼頭。

報導提到，由於江澤民的故鄉在揚州，特以軍艦揚州艦載護骨灰盒。中午12時35分，揚州艦抵達長江入海口水域，蔡奇和王冶坪等江的親屬，將江的骨灰和花瓣撒向江海。

江澤民於11月30日在上海逝世，終年96歲。追悼大會於12月6日上午10時在北京人民大會堂舉行，由現任國家主席習近平致悼詞。（編輯：張淑伶）1111211