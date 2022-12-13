中國地產富豪張力倫敦被捕 美國控行賄欲引渡

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（中央社台北13日電）據陸媒報導，中國富力集團創始人張力上月底在英國倫敦被捕，正面臨引渡程序，原因是遭美國指控透過行賄拿下在舊金山的商務合約。張力昨天以1500萬英鎊天價獲得保釋，並向美方就引渡提出異議。

據第一財經報導，張力1994年聯手香港富商李思廉在廣州創辦富力集團，其後躍為中國前10大房地產開發商，2020年銷售金額超過人民幣1300億元（約新台幣5700億元）。2010年2月，張力入選富比士全球億萬富豪榜，排第556名。

針對張力在英國被捕，廣州富力地產股份有限公司昨天深夜發布聲明稱，張力因在中國宴請美國舊金山市前公共事業部主管及為其提供酒店住宿而被指控涉嫌行賄，富力方面正針對此「錯誤指控」採取法律行動。

張力被捕消息傳出後，富力集團在香港上市的富力地產股價今早開盤一度暴跌逾13%，下午收盤重挫11.5%，報港幣2.12元（約新台幣8.37元）。

富力地產13日早上在港交所發布公告稱，對於媒體報導倫敦法院就美國一宗有關Z&L Properties Inc.的待決案件向張力授出保釋一事，富力集團並無就保釋提供任何保證金，同時該案件將不會對上市公司的業務與運營有任何重大不利影響。

據報導，本案是美國舊金山市公共事業部前主管努魯（Mohammed Nuru）的腐敗案件。據美國司法部在2021年12月17日披露的新聞稿，努魯在舊金山負責公共合約、許可證和建設項目等，曾不斷從承包商、開發商等處收受賄賂。

在努魯的認罪協議中，他承認收了來自一個名為黃永樂（Walter Wong）的賄賂。黃永樂曾在一名中國開發商的倫敦幾個大型開發項目中擔任顧問，並把努魯介紹給該開發商。據指上述所涉中國開發商即為富力地產，項目或是Z&L Properties擁有的位於舊金山的555 Fulton。

不過，富力地產今早的公告稱在Z&L Properties Inc.中並無權益，是由張力及其關聯方擁有。這意味著，該專案可能是張力在海外的私人投資。

據報導，2017年時，富力在以近人民幣190億元的總價從萬達集團手中收購了73家酒店資產後，手中的酒店數量達到89家，成為全球最大豪華酒店業主。

但近年來，受到發展戰略的拖累，富力地產流動性一直趨於緊張，目前已經出現債務違約。不過，富力地產在債務重組上相對積極，是目前首家境內債、境外債均成功展期的中國大陸房企。

富力地產迄今仍未完全走出泥淖。根據該公司2022年中報，今年上半年，富力地產淨虧損68.99億元，物業銷售營業額為151.49億元，比去年同期大減58%。（編輯：楊昇儒/張淑伶）1111213