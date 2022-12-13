小三通復航角力 陸委會：尚未定案

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（中央社記者呂佳蓉台北13日電）針對小三通復航問題，陸委會今天重申，重要節日啟動客運船班是可能的做法，但目前尚未定案。

金門縣長當選人陳福海、連江縣長當選人王忠銘、立委陳玉珍等人接連赴陸，與中國大陸方面商討小三通復航議題；同時，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝12日、13日前往金門考察醫療量能，以及水頭碼頭，小三通議題再次浮上檯面，成為多方的政策角力。

陸委會今天以書面方式回應，政府尊重陳福海、王忠銘、陳玉珍等向陸方相關單位表達對「小三通」的意見，但同時提醒要遵守兩岸條例相關規範。

陸委會並指，對於中國大陸頒布防疫新10條，以及對清零政策的調整，由於中國疫情持續升溫，且疫情並不透明，政府將觀察中國疫情發展及防疫措施，相關資訊皆會納入小三通客運復航的評估。

陸委會強調，疫後逐步恢復兩岸健康有序交流是政府政策，有關「小三通」客運部分，政府會依據最新疫情發展及整體情勢，持續積極準備並滾動檢討，重要節日啟動客運船班是可能的作法，但目前尚未定案。

陳福海這2天與中國涉台人員會談，他轉述中方態度「樂見探親專船在春節啟動，相關準備已就緒並提供協助」。

而王必勝今天表示，中國防疫措施放寬，預期農曆春節後疫情將達高峰；但因不了解中國疫情發展狀況，現在無法評估如小三通復航是否影響台灣疫情。

此前陸委會多次表示，小三通復航議題涉及公權力，也需考量對岸動態清零的防疫措施，農曆過年前復航會「全力以赴」。（編輯：張淑伶）1111213