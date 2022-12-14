染疫不再是禁忌 與病毒共存成中國網路熱門話題

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（中央社北京14日綜合外電報導）隨著北京當局不再堅守清零政策，大幅鬆綁防疫政策，中國民眾開始學習和病毒共存，社群網站上充斥快篩結果照片，以及詳述症狀和紀錄染疫過程的貼文。

在當局近3年來不惜一切代價貫徹清零政策下，染疫成了禁忌，康復患者面臨就業歧視和社會排斥。如今在政府形同放棄清零政策下，染疫不再是禁忌，許多人開始在網路上分享自身的經驗。

法新社報導，一名北京居民在中國版Instagram的小紅書上寫著：「重新回到辦公室的第三天，我快篩陽。」並附上她的抗原快篩結果照。

另一名用戶則寫道：「我現在有點發燒。」過去一週來類似的貼文數以千計。

北京的小紅書網紅Mm也分享自己的染疫經驗，建議讀者：「真的一點都不可怕，調整你的態度，多喝水」。

各種民間偏方和家庭療法也紛紛出爐。

有人建議橘子拿來撒點鹽蒸來吃，可以舒緩喉嚨痛。也有人說幼時生病常吃的黃桃罐頭有效，逼得官媒跳出來提醒民眾吃黃桃保心安可以，但無法對抗病毒。

不少名人和公眾人物也加入這波染疫心得報告熱潮，房地產大亨王石上週也向他的2200萬名粉絲透露，他曾經無症狀感染。

各種迷因哏圖（Meme）也在網路上瘋傳。「以前：買菜等封控；現在：買藥等發燒。」的貼文也在微博上被大量轉傳。

在當局多年來不斷強調染疫的危險性後，中國的網路風向改變，無異是反映了官方媒體和國家宣傳努力淡化COVID-19疫情的嚴重性，試圖安撫社會大眾。

不過，中國仍將面臨病例飆升的情況，國內數以百萬計的長者未接種疫苗，恐有感染高度傳染性Omicron變異株的風險。

而分享染疫經驗也可能會出現反效果，北京廣播電視台記者呂梓源本週分享自己輕症住院經驗在網路上被罵翻。

憤怒的微博網友批評呂梓源占用醫療資源，「呂梓源讓出病床」的標籤，還一度登上微博熱搜榜。（譯者：劉淑琴/核稿：楊昭彥）1111214