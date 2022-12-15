中國疫情下仍瘋世足賽 民眾忙下注警方忙抓人

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（中央社記者邱國強北京15日電）近1個月的世足賽，中國民間龐大的地下賭盤如疫情般迅速延燒。中國各地公安也忙著抓賭，多地破獲以世足為對象的賭球案。其中四川已知賭資超過人民幣1億元，下注人數逾千人。

儘管中國官方標榜嚴厲取締各類賭球，但中國民間嗜好賭球的風氣始終不減，地下賭盤始終存在，尤以中小型城市及農村為最。這些地下賭盤中，有的是境內涉賭份子自行設局作莊；有的則是代理國外賭盤，再受理本國民眾跨國下注。

世足賽目前進入決賽階段，即將產生季殿軍及冠亞軍，中國民間除合法彩券外，地下賭盤熱度也迅速升溫。特別是本屆世足賽頻頻爆出冷門結果，輸贏金額往往差距甚大，更刺激民眾下注的熱情。而中國目前合法的運動彩券只有「中國體育彩票」。

澎湃新聞報導，中國各地警方宣布破獲的世足賽賭球案件，遍及四川、重慶、浙江、海南、吉林、黑龍江等省級行程區，分布範圍涵蓋東北、華南、沿海及內陸。

其中，四川省瀘州市公安局日前宣布，轄下納溪區警方破獲一起賭資逾人民幣1億元（新台幣約4.45億元）、以世足賽為對象的網路賭球大案，開設賭局的團伙分布在瀘州市及成都市，首要分子透過境外賭博網站開設平台帳號。

這一涉賭團伙分別在瀘州、成都、重慶、廣東等地發展下級代理，接受大量賭客下注賭球獲利。 瀘州警方日前出動70餘名警力，前往瀘州、成都、重慶逮捕29名嫌犯，並帶回60餘名下注者，同時扣押涉案賭資數百萬元。經調查，全案下注人數除超過1000人外，賭資更超過1億元。

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除四川外，浙江省麗水市公安局也宣布，轄下景寧縣警方破獲世足賽網路賭球案件，共逮捕涉案嫌犯14人，涉案金額超過1500萬元。犯罪模式則是由首要分子設置賭局與境外賭球網站對沖，再透過網路做莊開放下注。而全案參與下注的民眾也有300餘人。

根據中國法令，網路賭球觸犯治安管理處罰法和刑法。以營利為目的而為賭博提供條件者，或參與賭資較大的違法行為，視情節依法處5日以下或10至15日的拘留，並可單處或併處罰款。若構成犯罪，則可依賭博罪或開設賭場罪量刑，最高可處10年有期徒刑。（編輯：張淑伶）1111215