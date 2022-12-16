胡錫進確診 自嘲不陽不足以平民憤

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（中央社台北16日電）中共環球時報前總編輯胡錫進今天宣布確診COVID-19，症狀不重。胡錫進近期不斷呼籲當局放開封控，引發「清零派」圍剿，他自嘲要是不陽，「不足以平民憤」，現在中招覺得很踏實。

胡錫進今天在微博發文表示他陽了，早上測出來的，比兩週前預測自己會在一個月之內「中招」早了很多天。

胡錫進稱，自己陽了也好，因為他是放開封控的輿論支持者之一，有人給他貼「躺平派」標籤，現在北京市那麼多人感染了，他要是不陽，簡直是「不足以平民憤」。

胡錫進稱，過去一個多星期，他去過醫院、急救中心、超商、快遞公司等「複雜地方」採訪，預感到自己很難躲過，但也抱著可以「在刀尖上跳一個漂亮平安舞」的僥倖，很注意個人防護。

但前天晚上，他採訪完快遞公司，回來後就覺得有不適，夜裡疑似發燒，但沒測。昨天下午才發現自己真的發燒了，但當時是陰性，今天早上測出來兩道槓（紅線），「這下踏實了」。

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胡錫進表示，他的症狀算不上很重，昨晚發燒到38.4度，到目前一共吃了兩片退燒藥，別的暫時什麼藥都還沒吃過；覺得挺過今天，應該就沒事了。

胡錫進最後稱，周圍的親朋好友大部分都染上了，但大家都挺樂觀的。「國家決定放開封控，老胡跟著洪流往前走，無論經歷什麼，我都不會覺得孤獨，因為我在周圍看到很多很多同伴，我是他們中的一份子。做這樣的一份子，我覺得很踏實。」（編輯：楊昇儒/陳沛冰）1111216