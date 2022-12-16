疫情飆升衝擊共軍 解放軍報：要減少對部隊影響

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（中央社記者呂佳蓉台北16日電）中國疫情飆升快速蔓延之際，中共軍委機關報解放軍報今天刊文要求最大程度保護官兵身體健康，並且要最大程度減少疫情對部隊「四個秩序」的影響，確保全時待戰、隨時能戰。

解放軍報16日在3版發表署名「鈞浩」的文章「統籌好疫情防控和備戰打仗」，當中透露了現今在共軍內部「防控疫情」的重要性。

文章指出，中國提出防疫新10條後，對統籌好疫情防控和備戰打仗的要求「不是降低了，而是更高了」。面對疫情防控新形勢新任務，要統籌好疫情防控和備戰打仗，「兩手抓、兩不誤」。

文章也呼應官方不斷強調的堅決糾正簡單化、「一刀切」、層層加碼等做法，反對和克服形式主義、官僚主義。

文章強調，要「體系解決疫情防控、隔離治療和生活保障等方面的問題」，最大程度保護官兵身體健康，最大程度減少疫情對部隊「四個秩序」（即戰備秩序、訓練秩序、工作秩序、生活秩序）的影響，確保部隊全時待戰、隨時能戰。

文章還稱，當前世界百年未有之大變局加速演進，中國安全形勢不穩定性不確定性增大，要如期實現建軍100年目標，必須統籌好疫情防控和備戰打仗。

文章又說，要進一步完善與疫情防控相適應的訓練秩序，科學調控訓練場地、時間和人員，探索教學組訓方式方法，確保訓練質效。（編輯：楊昇儒）1111216