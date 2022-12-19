中國發布數據20條 指要做強做大數位經濟

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北19日電）中共中央和國務院今天公布「數據20條」政策舉措，表示要充分發揮中國海量數據規模和豐富應用場景優勢，激發數據要素潛能，「做強做優做大數字（數位）經濟」。

綜合新華社與央視新聞，「中共中央 國務院關於構建數據基礎制度更好發揮數據要素作用的意見」今天公布，提出20條政策舉措，包括建立數據產權制度，建立數據要素流通和交易制度，建立促進公平的數據要素收益分配制度，建立安全可控、彈性包容的數據要素治理制度等。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

在總體要求方面，這份意見提到，要以維護國家數據安全、保護個人信息和商業秘密為前提，「深入參與國際高標準數位規則制定」，構建適應數據特徵、符合數位經濟發展規律、保障國家數據安全、彰顯創新引領的數據基礎制度；還要為「推進國家治理體系和治理能力現代化」提供有力支撐。

此外，「意見」還指出，要合理降低市場主體獲取數據的門檻，增強數據要素共享性、普惠性，激勵創新創業創造，強化反壟斷和反不正當競爭；要強化數據安全保障體系建設，把安全貫穿數據供給、流通、使用全過程，劃定監管底線和紅線。（編輯：張淑伶）1111219