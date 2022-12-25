共軍在台周邊戰備警巡及打擊演練 稱對美台回應

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（中央社台北25日電）中共解放軍東部戰區新聞發言人施毅今天說，25日，解放軍東部戰區位台灣島周邊海空域組織諸軍兵種聯合戰備警巡和聯合火力打擊演練。他稱「這是針對當前美台升級勾連挑釁的堅決回應」。

東部戰區微信公眾號晚間發布上述消息。施毅並稱，戰區部隊將採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權和領土完整。

美國總統拜登23日簽署2023年度國防授權法案，授權未來5年提供台灣100億美元軍援，並要求加速處理台灣軍購請求。法案呼籲美台聯合軍演、邀台參與2024年環太軍演。

中國外交部、國防部、全國人大、國台辦24日都已針對此事表態反對，指法案違反「一個中國原則」。

中國國防部發言人譚克非發表聲明稱，美方一個時期以來「不斷虛化掏空歪曲一中原則，頻繁對台軍售、加強美台軍事勾連、泡製損害中國主權的涉台法案文件，這只會嚴重危害台海地區和平穩定，推高中美軍事對抗風險」。共軍將「一如既往嚴陣以待，堅決捍衛祖國統一和領土完整」。（編輯：張淑伶）1111225