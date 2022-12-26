香港特約記者遭判刑15個月 公視籲港府尊重媒體

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（中央社記者葉冠吟台北26日電）公視今天發布聲明，與其合作執行反送中專題的香港特約記者鄧卓儒2019年拍攝時被捕，香港法庭日前裁定，因他身上有萬用刀和雷射筆，遭認定藏武罪，被判刑15個月。公視呼籲港府尊重媒體權利。

公視指出，2019年香港政府因提出「逃犯條例」修訂草案，民間爆發大規模的反送中運動。公視節目「藝術很有事」特別規劃「榮光燦爛」專題，從創作社運歌曲的角度記錄這場運動的發展，剖析「願榮光歸香港」歌曲的創作背景，以及為何在短時間內被民眾廣泛傳唱，並在各地出現許多快閃演奏活動。

香港獨立編導鄧卓儒即為「榮光燦爛」專題特約記者。公視表示，2019年11月18日，鄧卓儒身穿公視PRESS（媒體）背心，在尖沙咀一帶執行拍攝任務，在前往理工大學途中被捕，並被拘禁收押，攝影器材被全數沒收。後續他雖然獲釋，但仍有案在身。

從2020年5月起，鄧卓儒開始被提堂審訊，2022年9月19日案件開始正審。今年11月30日，香港法庭認為因鄧卓儒當時身上有一把萬用刀和一枝雷射筆，裁決藏武罪成立收押，12月21日宣告刑期為15個月，全案可上訴。

對於鄧卓儒被捕及判決結果，公視深表遺憾，除了呼籲港府尊重媒體工作者的應有權利，並會持續與鄧卓儒家人聯絡，提供必要協助。（編輯：張雅淨）1111226