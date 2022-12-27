中國火葬場急診室業績爆量獲表揚 挨批喪事喜辦

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（中央社台北27日電）中國放寬防疫管制後疫情大爆發，各地醫院急診室與火葬場窮於應付飆增的病患和染疫死亡人數，但如此業績爆量若干醫院竟大肆宣傳，甚至火葬場獲官方頒通知表揚，招致喪事喜辦的罵聲。

綜合中國媒體中國網與極目新聞昨天報導，河北邯鄲市永年區民政局發布「關於表揚火化場的通報」，當中提及12月1日至10日平均火化遺體逾20具，12月10日以來更超過30具，17、18日達41具，「受到群眾好評和領導肯定」。

通報指出，經局黨組研究，決定對「火化場的優異表現給予全局通報表揚」，最後更強調要學習火葬場肯奮鬥勇負責、敢擔當的精神，確保年底前各項工作「圓滿收官」、「爭創佳績」。

這份通知在推特等社群網站廣傳，招致譏諷與狠酸：「相信共產黨，走進火葬場，誠不我欺也。」

極目新聞的評論文章指出，每次火化遺體的背後，都是人間的生離死別，公文措辭不應忘記，這份工作的底色就是悲傷、凝重的，何況火化場的工作量增加，說明很多人在這個冬季離去，絕非值得大張旗鼓慶賀。

此外，浙江省台州市中心醫院裡大小電子看板，近來刊登豔紅色為底又燙金字的喜報「熱烈祝賀我院急診服務人次突破200萬」，同樣被罵翻。

民眾痛斥，破200萬人次向急診求助，意味著這麼多的患者正承受病痛折磨，到底是在報什麼喜？更有人痛批「喪」事「喜」辦的風格，太沒人性了，也不知道是那個領導想出來的招。（編輯：曹宇帆/吳柏緯）1111227