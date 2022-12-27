港媒：中國今年51位院士離世 讓人聯想到疫情

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（中央社記者張謙香港27日電）據指出，今年至今，中國大陸「兩院」有51位院士離世，讓人聯想到與新冠疫情有關，但由於官方對COVID-19死亡標準採取保守認定，以致絕大多數都稱是「因病醫治無效逝世」。

星島日報今天刊文表示，「兩院院士」是指中國科學院院士和中國工程院院士，在學術界享有崇高地位。

據指出，中國大陸過去6天至少有13位「兩院院士」離世；今年至今共51位院士辭世，讓人聯想到院士的逝世與疫情有關，但官方發出的訃告絕大多數都稱是「因病醫治無效逝世」。

文章表示，官方判定新冠死亡的標準與國際主流不同，採用保守的手法，這種保守標準也用在日前離世的廣州市前市長黎子流身上。

中國國家衛生健康委員會稍早前印發通知指出，「由於新冠病毒導致的肺炎、呼吸衰竭為首要死亡診斷，歸類為新冠病毒感染導致的死亡；因其他疾病、基礎病（慢性病）導致的死亡，不歸類為新冠導致的死亡」。

文章認為：「這也是（中國）全國連續多日通報『無新增死亡病例』，但各地殯儀館、太平間『大排長龍』的原因」。（編輯：周慧盈）1111227