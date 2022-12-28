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中國歐盟商會：取消入境限制是正確的一小步

2022/12/28 11:40
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（中央社台北28日電）北京宣布明年1月8日起取消防疫入境限制，中國歐盟商會主席伍德克說，對投資者而言，這是朝正確方向邁出的一小步，還說病毒正在中國快速擴散，短期內將讓在華歐企面臨一個艱難的冬天。

據德國之聲中文網27日的報導，伍德克（Joerg Wuttke）受訪時作了上述表示。

伍德克強調，這將是許多必須邁出的步伐之一，「開放意味著我們的在華員工可以再次去歐洲培訓，而我們的總裁們也終於可以從德國飛過來了。與此同時，我們依然有很多不確定性」。

他還說，病毒的迅速擴散為企業帶來了短期困難，「我們將度過一個艱難的冬天，才能抵達更好的明年」。此外，航空公司也需要在多年的削減航線後重新提升往來中國的航班。

2020年COVID-19疫情爆發後，中國全面收緊了出入境管制，之後各省頒布短則14天、長則一個多月的隔離期規定，阻絕了大部分進出中國的商務及休閒旅行。

今年6月，中國當局縮短入境隔離期限，秋天再次縮短為5天集中隔離+3天居家隔離。中國國家衛生健康委員會更於26日夜間發布公告，自1月8日起取消所有的入境限制。

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此前，中國政府已於本月初大規模放寬防疫管制。持續近3年的「動態清零」防疫策略今年初以來反覆迫使數以百萬計民眾陷於漫長的封控，這在投資者中間造成了不安情緒，中國的經濟也遭受了嚴重破壞。世界銀行（WB）稍早前將中國今年經濟增長預期下調至2.7%，明年的預期則調整為4.3%。

伍德克及其代表的駐華歐盟商會此前曾呼籲中國政府摒棄清零防疫策略，並改善疫苗接種行動。報導指伍德克依然對未來充滿希望，「中國有著強大的復甦基因。也許在明年第二季，我們就能看到更多的正常業務」。（編輯：周慧盈/曹宇帆）1111228

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伍德克
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