陸港通關在即 港專家：應要求陸客已打3劑疫苗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳沛冰台北28日電）中國疫情持續燒，多國加強中國入境旅客防疫措施，令香港也受牽連。陸港通關在即，有港專家表示，香港應要求中國大陸旅客接種3劑疫苗14天後才能來港，增加海外對港防疫信心。

中國疫情蔓延之際公布明年1月8日起有序恢復公民出境 ，多國如日本、韓國、義大利、印度宣布加強對中國旅客的入境防疫措施，美國也考慮比照辦理。

同時日本也宣布，香港載客航班由30日起只可降落東京、大阪及名古屋的4個機場，大批正在北海道等地的香港旅客受影響。有香港航空公司因此安排去程不載客航班，接載在北海道和沖繩的香港旅客回港。

香港大學生物醫學學院教授、病毒學專家金冬雁向中央社表示，相信多國加強對中國旅客入境措施，是因中國的疫情數據不透明，海外國家無法掌握中國的疫情。

他表示，如英國及美國在防疫上已「躺平」，但其他國家對英美旅客沒有加強入境防疫措施，若不是因為中國疫情數據不透明這個因素，特別對中國旅客加強入境防疫措施，是反應過大。

他又指，相信中國已有數億人受感染，有一定群體免疫，病毒較易在有免疫缺陷的人身上出現變異，即使出現新的變異病毒株，很大機會越變越弱。英美等國放寬防疫措施後，也沒有出現毒性更強的新病毒變異株。

陸港通關在即，香港社會有聲音開始擔心屆時會有大批從中國大陸旅客來港，加劇香港疫情，又或出現搶購藥物及湧到公立醫院就診，加重醫療負擔。

目前港府沒有要求從中國大陸來港的旅客要接種疫苗，但要求從海外抵港的非香港居民，要接種疫苗。金冬雁建議，應要求從中國大陸來港旅客，要接種3劑疫苗14天後才能來港，增加海外國家對香港的防疫信心，也更能保障香港。

他相信，海外國家如日本將香港等同中國大陸看待，才對來自香港的航班作出限制。

不過他表示，因香港整體免疫屏障已很高，不太擔心會從中國大陸傳入疫情。

港府在今午的記者會公布，將對從海外及中國大陸抵港人士的要求統一，在抵港或登機前24小時內都要做快篩，或48小時內做核酸檢測等。

對於現在海外入境者沒接種疫苗不能來港，但對中國大陸旅客沒此要求，香港行政長官李家超表示，需先觀察本次統一來港旅客檢測要求對疫情的影響，再作檢討。

香港電台今天報導，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良也建議，陸港通關初期，配額應優先留予完成接種3劑疫苗的中國大陸居民，相信可減低對醫療系統負擔。（編輯：張淑伶）1111228