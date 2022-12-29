中國將恢復出境旅遊 官媒大力宣傳多國歡迎

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（中央社記者李雅雯上海29日電）中國明年1月8日起有序恢復中國公民出境旅遊，官媒大力宣傳法國、泰國、加拿大等多個國家「歡迎中國遊客到訪旅遊」；對比熱門旅遊地日本則採加強從中國入境旅客防疫措施。

人民網官方微博刊文指出，2023年1月8日起優化移民管理政策措施。有序恢復受理審批中國公民因出國旅遊、訪友申請普通護照；恢復辦理旅遊、商務赴港簽。

文內提到，有序恢復簽發中國出入境通行證、恢復簽發邊境地區出入境通行證。 「法國、泰國、加拿大、澳洲、紐西蘭、丹麥、挪威、荷蘭、西班牙、葡萄牙、奧地利、瑞士等國大使館、旅遊局紛紛在微博發帖，歡迎中國遊客到訪旅遊」。

文內羅列各個駐中大使館、旅遊局在微博宣傳截圖，受到各大平台轉載。法國駐中大使館寫道「中國朋友，法國張開雙臂歡迎你們」、加拿大旅遊局寫著「明年夏天，我在加拿大等你來」、泰國國家旅遊局提到「3年了，神奇泰國等你們3年了」。

中國境內旅遊平台攜程統計數據指出，邊境放寬消息釋出後，澳門、香港、日本、泰國、韓國、美國、新加坡、馬來西亞、澳洲和英國等地是搜尋量成長最快前10名旅遊目的地。去哪兒平台數據顯示，乙類乙管相關消息發布後，國際機票搜尋量成長7倍，熱門目的地為日本、泰國和韓國。

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日本共同社27日報導，日本首相岸田文雄27日宣布，30日起加強對從中國入境人員防疫措施，檢測陽性者原則隔離7天，無症狀者可隔離5天；並將限制中國航班增加班次。

對於中國遊客外出旅遊地點日本祭出從中國入境人員防疫措施，激起部分民眾情緒，直指「誰針對中國，誰就被排除我以後的旅遊目的地」、「沒人會去日本旅遊了」；另也有人要同胞們「醒醒」，中國作為最大疫區，有入境防疫措施實屬正當。（編輯：唐佩君）1111229