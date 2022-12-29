港府再次要求日本撤回對港限航令

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（中央社記者張謙香港29日電）香港特別行政區政府今天再次要求日本當局撤回對港的限航令，並指目前約有6萬名香港乘客受影響。日本當局早前通知，自30日起，前往日本的香港載客航班只能使用當地4個機場。

港府表示，27日收到日本民航局通知，表示自30日起，來自香港的載客航班暫時只能使用成田、羽田、關西和名古屋中部4個機場，航空公司也不准增加由香港前往日本機場的航班。

港府表示，已積極與日本當局緊密溝通，嚴正要求日本當局撤回有關決定。

港府指出，據了解，日方的有關安排只適用於香港及澳門前往日本的航班，港方認為有關限制針對香港出發的航班，並不合理。

此外，港府已經提醒本地航空公司盡快向受影響旅客交代最新的航班安排，當局將會繼續要求日本當局撤回所有針對香港出發航班的限制。

港府昨晚已曾發表聲明表示，高度關注日本當局的相關決定，要求日方撤回有關決定。

港府發言人表示，目前約有6萬名香港乘客受影響。

日方指定香港航機只能使用當地4個機場，相信與防疫有關。中國預定下月8日起恢復對外通關，包括香港，一些國家由基於預防COVID-19（2019冠狀病毒疾病）需要，已開始對大陸旅客實施新的入境防疫限制。（編輯：張淑伶）1111229