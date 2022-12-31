深交所：教培企業 禁止在深股創業板上市

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（中央社記者邱國強北京31日電）深圳證券交易所昨天宣布，禁止產能過剩行業、淘汰類行業，以及學前教育、學科類培訓、類金融業務等企業，在深股的創業板上市。依據則是「國家產業政策要求」增加相關行業限制。

中共中央、中國國務院14日印發「擴大内需戰略規劃綱要（2022-2035年）」提到，要支持和規範民辦教育發展，但仍然「全面規範校外教育培訓行為」。

澎湃新聞報導，深交所30日公布「創業板企業發行上市申報及推薦暫行規定（2022年修訂）」，內容共13條，較原版增加4條，並對小幅調整部分條款內容。

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其中第5條提到，「根據國家產業政策要求」，增加相關行業限制。明確禁止產能過剩行業、中國「產業結構調整指導目錄」中的淘汰類行業，以及從事學前教育、學科類培訓、類金融業務的企業在創業板發行上市。

深交所強調，要緊密圍繞服務實體經濟高品質發展，重點支持先進製造、數位經濟、綠色低碳等領域的優質企業上市融資。抓好市場溝通服務，爭取各方理解支持，讓更多優質的成長型創新創業企業能夠通過創業板發展壯大。（編輯：周慧盈）1111231