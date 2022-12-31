更多編輯台推薦新聞：
作家華嚴過世享嵩壽100歲 「蒂蒂日記」拍成電影獲金馬獎
文化

作家華嚴過世享嵩壽100歲 「蒂蒂日記」拍成電影獲金馬獎

中央社啟事
社會

中央社啟事

2023元旦新制一次看 18歲可辦信用卡租房子 手搖飲須標咖啡因
生活

2023元旦新制一次看 18歲可辦信用卡租房子 手搖飲須標咖啡因

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022
專題

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

深交所：教培企業 禁止在深股創業板上市

2022/12/31 13:58
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱國強北京31日電）深圳證券交易所昨天宣布，禁止產能過剩行業、淘汰類行業，以及學前教育、學科類培訓、類金融業務等企業，在深股的創業板上市。依據則是「國家產業政策要求」增加相關行業限制。

中共中央、中國國務院14日印發「擴大内需戰略規劃綱要（2022-2035年）」提到，要支持和規範民辦教育發展，但仍然「全面規範校外教育培訓行為」。

澎湃新聞報導，深交所30日公布「創業板企業發行上市申報及推薦暫行規定（2022年修訂）」，內容共13條，較原版增加4條，並對小幅調整部分條款內容。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

其中第5條提到，「根據國家產業政策要求」，增加相關行業限制。明確禁止產能過剩行業、中國「產業結構調整指導目錄」中的淘汰類行業，以及從事學前教育、學科類培訓、類金融業務的企業在創業板發行上市。

深交所強調，要緊密圍繞服務實體經濟高品質發展，重點支持先進製造、數位經濟、綠色低碳等領域的優質企業上市融資。抓好市場溝通服務，爭取各方理解支持，讓更多優質的成長型創新創業企業能夠通過創業板發展壯大。（編輯：周慧盈）1111231

#深圳證交所
#中國國務院
#中共中央
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族