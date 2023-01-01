中國病床不夠 醫師：防院內感染規劃不得不低頭

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（中央社台北1日電）中國疫情蔓延，感染人數持續上升嚴重擠兌醫療資源。學者估還須4到6週才會達重症高峰。有醫生表示，加護病房（ICU）床位不夠，多科室病床被挪用，防院內感染的規畫在現實下不得不低頭。

中國於去年12月初鬆綁防疫措施後染疫數急遽增加，求診壓力及群聚感染導致醫療體系面臨巨大壓力。當時英國廣播公司（BBC）中文網曾引述公共政策專家分析指出，中國選擇開放的時間點非常糟糕，而且一直以來缺少明確清晰的開放路線，明顯準備不足。

新年一開始，中國多地傳出醫院取消休假，應對蔓延的疫情與急劇增加的就醫人數。

第一財經報導引述學者指出，包含北京在內多個目前正在爆發疫情的主要城市，要度過重症和死亡的高峰，預計還需要4到6週的時間；至於比較晚爆發疫情的城市，高峰的海嘯也將在不久之後到來。

德國華裔病毒學家、埃森大學醫學院病毒研究所教授陸蒙吉分析，根據過往資料，Omicron引起的第一波社疫情，一般而言週期約在3個月左右，但由於中國的重症醫療資源資訊不明、民眾在防疫政策鬆綁前期的自我防範意識不足，加上正值冬季流感高峰期，因此這波中國國內的疫情重症高峰期和疫情整體演進週期，很大的機率會拉長。「以北京為例，度過重症和死亡的高峰預計還需要4到6週的時間。」

陸蒙吉認為，在這樣的情形之下，一方面需要更充分調度社會以及基層醫療機構力量，落實醫療救治壓力分流；另一方面，要謹慎防止重症醫療資源分配失衡，導致其他疾病患者無法得到及時救治。「床位越少，就越需要藉由基層醫療機構將病人分類分流，並爭取到更多資源幫助重症患者。」

醫療資源不足的壓力，第一線的醫師最有感。

北京航太中心醫院呼吸與危重症醫學科主任陳濟超在報導中提到，目前醫院已將床位擴充至1200張，其中重症床位達到130張，占比超過10%。這個數字超出了國家衛健委提出的8%要求，然而即便如此，「無論是綜合ICU還是多個專科ICU，床位已經達到比較飽和的狀態。以呼吸科為例，在12月初床位擴增之後，目前的床位使用率已超過100%。」

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一名安徽當地綜合醫院的ICU主任坦言，「之前為防止院內感染、將病房陰陽劃分的規劃，已經在現實面前低頭。」

他說，目前院內總體計約100張ICU床位已全部用於收治新冠病人。同時增設了部分臨時性的病房，且正將更多的普通病房改造成呼吸病區，以落實「病人應收盡收」。除了癌症科別等特別的需求，內外科幾乎把可以使用的床位、設備都挪出來了。「如果遇到急需入院的非新冠患者，我們會讓其簽署風險告知書。」（編輯：吳柏緯/唐佩君）1120101