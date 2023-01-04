美指中不應報復他國檢疫 中：美政治化操弄疫情

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（中央社記者邱國強北京4日電）針對中方昨天揚言對他國加強陸客檢疫採「相應措施」後，美、日先後出言還擊及加碼，中國外交部發言人毛寧今天反指美方當初「政治化操弄疫情」，各國均不應藉機政治操弄疫情。

中國外交部下午舉行例行記者會。澎湃新聞報導，有媒體分別針對美方以「中方不應該報復」各國加強中國旅客檢疫，以及日本首相岸田文雄今天宣布8日起對中國入境旅客進行核酸檢測，並要求先檢具陰性證明要求回應。毛寧在回答時，作上述表示。

毛寧聲稱，中方注意到，近期美方一些人針對中國國內防疫政策優化調整發表不少評論。也注意到有不少人表示，如果美方當初「沒有政治化操弄疫情」，而是像中國政府一樣「以生命至上的態度負責任地應對」，無論美國國內還是世界範圍內的疫情形勢「恐怕都不會發展成今天這樣」。

她又說，中方真心希望各方專注抗疫本身，避免任何政治化疫情的言行，加強團結，共同努力，早日戰勝疫情。

毛寧並針對岸田文雄宣布，日本8日起加碼對中國旅客檢疫說，中方始終認為各國的防疫措施應當「科學、適度」，不應「藉機搞政治操弄」，不應有「歧視性做法」，不應「影響正常的人員交往和交流合作」。（編輯：陳沛冰）1120104