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韓國會副議長等人訪台 北京：帶來嚴重衝擊

2023/1/5 18:01
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（中央社記者呂佳蓉台北5日電）中國駐韓國大使館不滿韓國國會副議長等人在近期訪問台灣，以發言人的名義表達堅決反對與強烈抗議，並指這損害中韓友好政治基礎，極具危險性，給雙方帶來嚴重衝擊。

據中新網報導，中國駐韓國大使館發言人對此發表一則措辭嚴厲的聲明。當中表示，韓國國會副議長鄭宇澤及個別議員訪問「台灣地區」，並會見「蔡英文、游錫堃等人」，嚴重違背一個中國原則和中韓建交公報精神，與中韓友好關係發展背道而馳。中方對此表示堅決反對和強烈抗議。

這名發言人重申北京方面對台灣的一貫立場，並表示「堅決反對韓國同台灣地區進行任何形式的官方往來」。

這名發言人還聲稱，當前台海局勢複雜，「台海地區和平穩定的最大威脅正是蔡英文、游錫堃等台獨勢力頑固推行分裂活動和部分外部勢力的非法縱容。」

這名發言人宣稱，韓國國會副議長此舉是向台獨勢力發出嚴重錯誤信號，損害中韓友好政治基礎，極具危險性，將給中韓關係帶來嚴重衝擊。

發言人表示，中方已向韓方提出嚴正交涉，嚴肅敦促韓方認清此次事件的危害，及時採取措施消除惡劣影響，切實恪守一個中國原則和中韓建交公報精神。

韓國國會在疫情以來首次派出「韓台議員親善協會」訪台，由會長趙慶泰（Cho Kyoung Tae）低調率團訪台，期程由去年12月28日至31日共計4天3夜。

根據外交部此前發布的新聞稿，趙慶泰一行在訪台期間晉見蔡英文總統，拜會立法院長游錫堃，並接受外交部政務次長田中光晚宴，就推動台韓間各項重要合作議題交換意見；另外訪團也拜會大陸委員會，就台海情勢及兩韓關係等議題交換意見。

不過，根據外交部此前的新聞稿，未提及韓國國會副議長鄭宇澤為訪台一員。（編輯：張淑伶）1120105

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