中國禁未成年人到KTV高歌 由家長陪同也不行

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（中央社台北6日電）中國大幅放寬防疫管控，民眾生活逐漸回復正常，娛樂場所也重現人潮。若干家長有意帶孩子去KTV唱歌，但根據新修訂的法規，未成年人禁止進入，而且家長陪同也不可以。

北京晚報4日報導形容，很多家長都喜歡在假日或寒暑假帶孩子到KTV唱歌，近期中國政府大幅放寬防疫管制，不少娛樂場所重啟，有些家長會帶子女到KTV唱歌。

但報導指出，根據新修訂的「中華人民共和國未成年人保護法」第58條中規定，營業性歌舞娛樂場所、酒吧、互聯網上網服務營業場所等不適宜未成年人活動場所的經營者，不得允許未成年人進入。

經營者應當在顯著位置設置未成年人禁入、限入的標誌，並對難以判明是不是未成年的人，要求出示身分證件。

報導引述北京市檢察院第一分院檢察官龐濤表示，KTV等娛樂場所有形形色色的人，常有抽煙喝酒等情況，對未成年人的身心健康有負面影響，這也是修訂未成年人保護法而禁止他們到KVT的重要原因。

檢龐濤表示，如果KTV經營者發現未成年人隨家長一道要及時制止。經營者簽署承諾書，明知故犯再次違規的將從重處罰。

這項新修的法規在中國社群平台微博引起網友討論，不少網友對此大感不解：「只要有成年人帶著，為什麼不能去？別讓孩子喝酒就可以了，為什麼唱歌都不行？」、「我很好奇你們領導去的KTV到底是什麼樣的，才能把這樣規定寫進法律，帶孩子去唱歌都成違法了？」（編輯：陳沛冰/曹宇帆）1120106