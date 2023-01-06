春節禁燃煙火引發民怨 中國官媒表態挺鬆綁

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（中央社台北6日電）中國民眾因為疫情封控鬱悶近3年，但多地官方依然堅持春節禁燃煙火鞭炮。引發廣大民怨之際，官媒央視網今天發文表態挺鬆綁，呼籲有關部門找到「最大公約數」，還稱對鞭炮一禁了之是一種遺憾。

中國各地2018年陸續頒布「禁燃令」，試圖改善空污。官方上月全面放開防疫後，多地民眾在跨年夜興奮聚集燃放煙花（煙火）慶祝，卻遭到取締，河南鹿邑因此爆發嚴重警民衝突，有警車被掀翻，6名民眾被捕。

隨著年關將至，中國輿論要求鬆綁「禁燃令」讓民眾抒發一下的呼聲日益高漲。

對此，央視網官方微博6日上午發布題為「煙花的禁與放，是時候被正視了」的評論文章。

文章指出，部分地方政府在陸續推出新規，北京、遼寧、大連、山東東營等地規定可以限時燃放；更重要的是，「慢慢走出3年疫情陰影的人們，渴望用一場煙花來迎接新的生活」；「近三年疫情，每個人都不容易。人們壓抑了許久的鬱悶心情，太需要一次徹底的釋放。」

文章並指出，作為一種辭舊歲、迎新年的傳統民俗，在很多人眼裡，沒有煙花爆竹的新年是沒有「靈魂」的。

文章雖提到有相當一部分人認為，今年過年尤其不應該隨意燃放煙花。因為疫情仍未徹底遠遁，燃放煙花所造成的空氣污染，會加重病人病情；燃放煙花不小心受傷，可能加劇醫療資源的擠兌等。

但央視網強調，隨著輿論的升溫，煙花的禁與放，已經成為了各地有關部門必須正視的公共議題。事實上，在輿論「兩極對立」的表像之下，政府政策並非只有「嚴格禁放」和「想放就放」兩個選項。

文章呼籲，對於網路上的不同聲音，有關部門不妨認真傾聽，結合本地實際情況，努力在各方訴求之間找到「最大公約數」，從而制定出讓盡可能多的民眾滿意的方案，而不是簡單粗暴地搞「一刀切」。

央視網並讚揚北京通州區開放環球度假區限定區域內可燃放煙花爆竹；山東東營、濱州春節部分區域和個別時段可燃放煙花爆竹，強調「這樣的緩衝更接地氣，也更人性化」。

文章還強調，春節是濃郁的中國民族文化的一種典型符號，鞭炮則是這一符號的顯著標誌，如果以所謂「文明」或「安全」為由一禁了之，「不得不說是一種遺憾」。

央視網官微還罕見地推出網路意見調查，截至6日下午4時，贊成開放煙火的網友最多，達21.4萬人；「視情況視地區制定政策」次之，也有10.6萬人；贊成禁燃煙花的只有2.1萬人。（編輯：楊昇儒/陳沛冰）1120106