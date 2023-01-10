中國一個月內防疫大轉向 學者：李強起主導作用

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（中央社記者呂佳蓉台北10日電）旅美中國政治學者鄧聿文指出，中國在一個月內的放鬆防疫力度之大且快速，可能與候選總理李強起主導作用有關，因要為開局之年鋪好路，關鍵在經濟，這也涉及李強的政治行情。

根據美國之音報導，鄧聿文在文章中指出，中共黨代會一般在10月、11月舉行，距離次年政府換屆有4、5個月的過渡期，除非總理繼續連任，否則中國政府會處在看守狀態。

鄧聿文接著說，一份網傳的防疫會議紀錄顯示，中共二號人物、20大新當選的政治局常委李強已接替總理李克強擔任中央應對疫情工作領導小組組長。

他表示，中共總書記習近平在20大組建了一個「親信內閣」，今年是20大的開局之年，新的領導班子能否建立起威信是關鍵，以平息黨內和社會對於習近平獨享權力、用人狹窄、排斥異己不滿。因此，若新班子把中國經濟搞得一團糟，習近平今後的路會加倍艱辛，社會對他與新班子的領導不信任只會有增無減。

鄧聿文指出，做好開局之年，關鍵在於經濟。動態清零在去年11月已無以為繼，認為習雖已察覺到，但又想動態清零以「小步慢走」形式退場，按照習的想法，可能要在2023年清零才會退場，被認為最可能的時間點是落在兩會後。

鄧聿文強調，民眾沒有耐心等到兩會，「李強更是等不起」，因為清零政策若在兩會後才放棄，經濟將徹底熄火，李強就算有能耐，也無力回天。

鄧聿文接著列舉多項由官方公布的經濟數據，並指從李強的角度去考慮，去年12月放棄清零政策，比今年兩會後再放棄，顯然有利於經濟恢復，從而會有利於他的政治行情。

鄧聿文分析，去年12月放開，最多影響的是今年第一季經濟形勢，第二季經濟就會反彈，但是，兩會後放開，不但第一季的經濟會因繼續封控而死氣沉沉，且放開的時間更晚，民眾感染和死亡人數甚至可能比現在還高，從而拖累第二季，甚至第三季的經濟都無法有起色。

鄧聿文表示，這是李強不願意看到的情況，到時習的反對者就有理由攻擊習選定的以李強為首的團隊無能，甚至攻擊習近平本人。

他強調，李強有動機早點引爆解封，「早引爆，他在今年就能騰出更多時間處理經濟問題」。至於李強如何說服習近平放棄清零？他認為，他很可能以經濟壓力為由要習借著民眾的「白紙運動」借坡下驢，放棄清零政策。

鄧聿文指出，若上述分析大體符合情形，從中可看到李強還是具有政治頭腦與政治眼光，他雖然因忠誠而獲得習的賞識，但要把國務院總理重要的工作交給他，可能也不單單是因為忠誠。

他最後說，「如果現在就認定他只是習的應聲蟲毫無治理能力，會不會有些草率？畢竟他還沒有全面接手國務院的工作。」（編輯：周慧盈）1120110