迎接後疫情 中國民眾重拾自由出行卻有猶豫

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（中央社台北20日電）中國在1個月之內防疫措施從堅守清零到徹底放開，民眾的生活也歷經大改變。新的一年，中國人重拾自由出行的權利，但開放後的陣痛期也令他們有所猶豫。

上月7日中國頒布防疫新10條措施，等同宣告放棄3年的清零政策，之後一個月內政策迅速放寬，染疫人數隨之飆增。「陽過」、「陽康」成為新的疫情代名詞，代表挺過COVID-19的康復者。

微信公眾號「每日人物」報導，過去3年一心想一遊杭州的北漂人余楓（化名），終於在聽到放鬆防疫管控後，認為一直存在手機備忘錄裡的杭州攻略，終於可以派上用場，在元旦假期一償旅遊宿願。

原本余楓已經查好如何攻破落地核酸、三天三檢，現在一下子掃進歷史。更「幸運」的是，開放第二天余楓就染疫，身體雖然痛苦，她卻很開心，因為「陽的太及時」，在第6天抗原轉陰後，有了抗體，更能放膽旅遊，成為「陽過」之一。

去年12月30日，余楓圓了去訪杭州旅遊的夢，踏下高鐵，呼著江南濕潤又清冽的空氣，令她相信，新的一年即將展開的是「自由的，不再受疾病困擾的生活」。

2019年在北京北海開民宿的Leo（化名），開業不久便不幸碰上疫情，退單成為疫情下經營生意的家常便飯。在清零的大政方針下，儘管只是零星病例，生意也無法做成，最後連投資商也決定開始撤資。

Leo說，最難熬的時候，他刷朋友圈看到一句心靈雞湯都會哭出來，「老天是不是故意為之？每次剛要賺錢，就來了疫情。」

直到放鬆防疫的元旦小長假，Leo才看到些許曙光，遊客可以來了，民宿的房價也從人民幣一晚100多元（約新台幣500元）漲到了300、400元。

在混亂之中開放，中國民眾雖可以自由流動，但也有許多顧慮，許多人苦惱到來的農曆新年要不要回鄉過年。選擇回鄉的年輕人，多半是住在老家的父母已成「陽過」，因為家人已染疫過，就不用擔心返鄉時帶回病毒風險。

余楓表示，已經與在山東的父母商量好，今年農曆年她也不回家團圓，因為家中還有80多歲的奶奶，「我雖然陽過了，但可能會帶病毒回家，還是希望他們在家安穩一點。」

Leo的心境也矛盾，一方面做為民宿老闆，迫切希望經濟儘快復甦，民眾都能自由出行，但是作為父親仍擔心6個月大的女兒會感染。

中國自本月8日大步放開防控措施，打開國門、染疫者不需要集中隔離。但是政策的調整，隨之而來的陣痛期、染疫造成至親的離去，中國人勢必得經歷一段又愛又恐懼的矛盾心態，迎接後疫情。（編輯：呂佳蓉/楊昇儒/周慧盈）1120120