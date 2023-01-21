疫情漸去 香港黃大仙復辦年初一搶頭香

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

隨著COVID-19疫情漸去，香港黃大仙祠在連續兩年停辦年初一上香活動後，今年將會復辦，預料將會吸引大批信眾上頭炷香。圖為黃大仙祠燈火通明。（資料圖片）中央社記者張謙香港攝 112年1月21日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張謙香港21日電）每年春節期間，香港不少善男信女喜歡求神問卜，其中年初一在黃大仙祠搶上頭炷香更是大事，但受疫情影響，該祠已連續兩年取消活動。不過隨著疫情漸去，今年黃大仙祠將會復辦。

黃大仙祠是香港著名廟宇或道觀之一，崇奉儒、釋、道三教，向來香火鼎盛，尤以農曆年初一最旺；每當初一凌晨，不少信眾會前往拜祭，祈求新年發財順心。

善男信女一般會在除夕晚間9時左右出現，一到年初一凌晨零時，他們就會飛奔入祠，希望成為插上「頭炷香」的第一人。

由於人數眾多，黃大仙祠已備妥對除夕到來的信眾實施人流管制，而警方也會派人維持秩序。

對於非信徒來說，年初一在黃大仙祠所出現的盛況，已是香港賀歲習俗之一，而香港旅遊發展局對此也有所介紹和推廣，使黃大仙祠成為當地觀光勝地。

黃大仙祠除了集求神和觀光於一身，本身的建築也早已被列為一級歷史建築物；祠廟於1921年落成，其後也有新蓋成分，從文物角度看，頗具觀賞價值。

據網路資料，黃大仙被視為道教神仙，原名黃初平，於公元328年在中國浙江省金華縣蘭溪市出生，15歲開始學道。由於他曾隱居在赤松山修煉，故稱「赤松仙子」。

黃大仙祠內最具特色的是其「五形」建築布局，祠中的飛鸞台、經堂、玉液池、盂香亭及照壁，各代表金、木、水、火、土五行。

由於COVID-19疫情肆虐，黃大仙祠過去兩年取消「頭炷香」活動，改於子夜12時正以鐘鼓齊鳴24響為香港市民及信眾祈福。

在休辦兩年後，黃大仙祠今年恢復安排上「頭炷香」，肯定會引來大批信眾爭先上香。（編輯：楊昇儒/張淑伶）1120121