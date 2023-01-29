不拚土地勞動力 廣東：高質量發展是根本出路

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北29日電）中共廣東省委書記黃坤明昨天指出，廣東不可能繼續「拚土地、拚價格、拚勞動力」，高質量發展是根本出路，要「再造一個新廣東」。

香港明報今天報導，兔年首個工作日，中國多地28日召開「新春第一會」為新一年拚經濟發起總動員，其中廣東省以「高質量發展」為主題，線上線下約2.5萬人與會，是近年全省規模最大會議。

黃坤明在會上指出，廣東人口多、資源約束緊，提高發展平衡性和協調性的任務又很重，不可能繼續拚土地、拚價格、拚勞動力，全省對這個問題都要有清醒認識，只有透過高質量發展實現現代化，「只此一路，別無他途」。

他並說，改革開放是廣東最鮮明特徵，高質量發展是最光明前途，「紮紮實實抓好今年，抓好5年，再深耕10年、30年，必定能再造一個新廣東」。

COVID-19疫情和清零防控措施重挫中國經濟，其中經濟大省廣東去年經濟成長率僅1.9%。

大會還要求各地市一把手表態，展望新一年目標，包括東莞、佛山、珠海、中山、汕頭、潮州、湛江、茂名、韶關、河源、梅州、清遠、陽江等地市委書記在會上提出全年經濟成長6%的目標；惠州、汕尾、雲浮、江門更承諾要力爭7%；只有肇慶、揭陽較為「保守」，提出5.5%目標。

廣東省發改委主任艾學峰在會上提出，確保實現今年廣東全省GDP增長5%；財政廳則指今年省級年初預算安排人民幣1100億元，全力保障「百縣千鎮萬村」高質量發展工程實施。

除了廣東，安徽、浙江、吉林、山東等多省也召開「新春第一會」。

浙江省委書記易煉紅在會上指出，要加快打造高水平的創新型省份，推動以數位經濟引領現代化產業體系建設；安徽省委書記鄭柵潔則表示，會議主要目的是要樹典型、立導向，推動全省收心歸位起步開局。（編輯：周慧盈）1120129