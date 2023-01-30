中國官方：全國疫情穩步下降 進入低流行水平

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（中央社台北30日電）中國COVID-19疫情在農曆春節期間是否向農村蔓延，受到廣泛關注。中國國家衛健委發言人米鋒今天聲稱，目前全國整體疫情已進入「低流行水平」，各地疫情保持「穩步下降」態勢。

中國國家衛健委基層衛生健康司監察專員傅衛則說，21至27日，鄉鎮衛生院和社區衛生服務中心發熱診室的診療量「處於低位」，較春節前約減少40%。較2022年12月23日的峰值下降94%。

中國國務院聯防聯控機制下午舉行記者會，米鋒在會中主動作上述表示。但他仍強調，農村仍然是中國當前疫情防控的「重中之重」；而中國農業農村部合作經濟指導司副司長毛德智說，全國農村疫情形勢「總體平穩」，沒有出現疫情上升的情況。

傅衛表示，27日中國基層機構的普通門急診的診療量是203.6萬人次，較春節前減少近3成，約為2022年12月29日普通門急診高峰值的44%。

至於COVID-19的Omicron變種病毒是否出現更多變異株，中國疾控中心病毒病所研究員陳操指出，春節期間共收到全國各省區上報的病毒全基因組序列1421條，有11個進化分支，仍以BA.5.2、BF.7為主，沒有發現新的變異株輸入。

米鋒說，春節期間，中國國務院聯防聯控機制相關部門持續做好服務保障，廣大醫務人員和各行業工作者堅守崗位，「防控工作平穩有序」，「乙類乙管」措施「落地見效」。

他表示，春節後返程人流增加，要做好交通工具等人員密集場所的常態化疫情防控，堅持做好個人防護。

米鋒指出，農村仍然是當前疫情防控的「重中之重」。要始終緊盯關鍵環節，做好重點人群健康監測，全力保障群眾的就醫用藥需求。

他並提到，隨著出入境人員增加，要持續開展疫情監測，動態掌握疫情流行趨勢和病毒變異等情況。（編輯：邱國強/張淑伶）1120130