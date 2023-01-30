平壤因應呼吸疾病緊急封城5天 俄大使館稱已解禁

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（中央社首爾30日綜合外電報導）據傳北韓因不明呼吸道疾病病例增加，當局上週下令首都平壤封城5天，俄羅斯駐平壤大使館今天表示，封城令已經解除。

美聯社報導，北韓領導人金正恩去年8月才宣布「抗疫成功」，這次並未正式承認平壤封城，或是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情捲土重來。然而俄國大使館的臉書專頁貼文，讓外界得以罕見一窺這個神秘國家的防疫手段。

俄國大使館今天在臉書張貼北韓外交部給外國使節的通知，公告北韓當局自1月25日起實施的「特殊防疫時期」即日起解除。

俄國大使館上週表示，北韓衛生當局要求外國使館員工待在室內，每天測量體溫4次，並將結果回報給平壤醫院。俄使館稱，北韓這麼做是為了因應「流感及其他呼吸道疾病」的病例數增加，但沒有提到COVID-19或一般民眾是否遭到同樣管控。

俄國大使館發文前不久，專門觀察北韓動向的「北韓新聞」（NK News）引述北韓政府公告報導，北韓因呼吸道疾病病例增加，當局下令平壤即起封城5天。

南韓統一部表示，目前北韓仍在運作的外國代表機構不會超過10個，包括中國、越南、古巴和俄國的大使館。

北韓官媒近幾週以來要求民眾對於COVID-19疫情可能復發保持警覺。官方的「勞動新聞」今天報導，由於COVID-19持續在鄰國流行，民眾必須保持「高度危機意識」。

部分分析師則稱，平壤封城可能是預防措施，是為了替最早可能於下週舉行的大型集會活動預作準備。

最近的商用衛星影像顯示，平壤正在準備大型閱兵儀式，可能是為了慶祝2月8日人民軍建軍75週年。金正恩可能藉此機會展示他規模愈來愈大的核飛彈陣容。（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1120130